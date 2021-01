El comienzo de la pandemia del coronavirus transformó la vida de todos alrededor del mundo. Muchas actividades se vieron modificadas, entre ellas, la forma en que se dan y toman las clases, tanto de educación primaria como de niveles superiores.

Un incómodo episodio, que tuvo como protagonista José Augusto Durán, lugar en pleno Zoom. El docente de farmacología de la Universidad Central de Ecuador comenzó a gritarle a una alumna, porque el grupo de la piba no esta compuesto "como debería".

“Y por qué diablos no me avisa, ¿porque no me dice ahora que ella no está presente? ¿por qué no me avisa?”, le consultó el profesor, quien no dejó que la estudiante pudiera explicarle el motivo.

“¡Bájeme la voz, cuidado como habla conmigo! Me dijo que ya estaban distribuidos”, reprendió ´claramente ofuscado, mientras que ella intentaba esbozar palabras, pero él insistía en gritarle.

.

“¡No sea mentirosa!¡Bájeme la voz, carajo! ¡Malcriada! Aprenda a respetar!”, expresó indignado en el video. La conducta de Durán fue analizada por la casa de estudio a la cual pertenece, la que calificó su actitud como “intolerable”.

“Los estudiantes han sido reasignados a otro profesor y el rector ha dispuesto que se instaure el procedimiento disciplinario correspondiente, puesto que la conducta del profesor configura una falta muy grave“, aseveró la universidad en un comunicado, ofreciendo, asimismo, apoyo social, psicológico a los afectados. “Se condena categóricamente este comportamiento”, concluye el documento.

Tras el hecho, el hombre involucrado presentó su renuncia. A través de las redes sociales indicó que “el tiempo me dará la razón”, enumerando las razones que lo llevaron a tomar la decisión de presentar su “renuncia irrevocable”.

#COMUNICADO



La Universidad Central del Ecuador informa sobre las acciones tomadas frente a los actos del docente denunciados en redes sociales pic.twitter.com/1XaPOrFCQi — Universidad Central del Ecuador (@lacentralec) January 13, 2021

A raíz de los acontecimientos que tuvieron como protagonistas a los alumnos de octavo semestre de la Facultad de Ciencias Médicas, insistió que el problema inició por una mentira que cometió la alumna.

“Eso lo sabrían de mejor manera si el video se reprodujera desde el inicio y en todo su contexto. Cuando me formé de médico, aprendí que lo más repudiable en un profesional de la salud es el engaño y la falsedad“, escribió.

Por último, manifestó que “ratifico mis palabras y si por eso debo ir a la cárcel pues me iré, soy un caballero que levanta la voz y la seguirá levantando cuando se traten de engañar y me falten al respeto”.