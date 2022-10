El camino hacia el balotaje en Brasil podría contar en breve con algunas certezas sobre su definición si los partidos de la tercera y cuarto candidatos de la primera vuelta, Simone Tebet (4,1%) y Ciro Gomes (3%), anuncian su decisión de apoyar o no a Lula da Silva o Jair Bolsonaro, resolución que ya adoptó la quinta postulante, la ex bolsonarista Soraya Thronicke, quien se declaró neutral.



Thronicke, quien el domingo cosechó 0,51% de los sufragios, dijo que no brindará su apoyo para el balotaje a ninguno de los dos aspirantes más votados, a quienes calificó como "bandidos".



Ex bolsonarista y parte de la derecha extrema vencedora en 2018, Thronicke pertenece a Unión Brasil, fuerza que oficialmente no decidió si apoyará a algún candidato debido a que también posee contradicciones internas debido a sus alianzas regionales de ocasión tanto con Lula como con Bolsonaro.

"Ninguno de esos bandidos merece mi apoyo", dijo la ex bolsonarista. En tanto, el Partido Novo, la fuerza neoliberal que acompaña a Bolsonaro en varios estados, que obtuvo 0,47%, oficialmente, decidió declararse neutral tras el 0,47% de su candidato, un empresario libertario. Esta fuerza, de todos modos, está quebrada institucionalmente y tiene como su principal figura el ex liberal y actual libertario bolsonarista, quien logró la reelección con el 57% como gobernador de Minas Gerais, estado donde en la presidencial venció el ex presidente.

La campaña de Lula esperaba para este martes la definición del Partido Democrático Laborista de Gomes, cuarto con 3,04%. Inicialmente el PDT pidió que se acepten tres propuestas de su candidato para apoyar la candidatura del líder opositor.



Existen conversaciones para que se sume también a la campaña de Lula a Simone Tebet, del MDB, la tercera con 4,1%, dijo el lunes la presidenta del PT, Gleisi Hoffman.



El MDB tiene varias alas y una de ellas, lideradas por el senador Renan Calheiros, del estado de Alagoas, está alineada con Lula, así como los directorios de los estados de Pará y Amazonas, en el norte amazónico.

También se negocian apoyos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en el interior de San Pablo. Bolsonaro, según trascendió, alista un paquete para pagarle un aguinaldo anticipado al plan Auxilio Brasil para las mujeres el viernes 28 de octubre, dos días antes de la elección. El presidente del Partido Liberal, que logró 43% de los votos sorprendiendo a toda la clase política y contrariando a las encuestas, comenzó un operativo para erosionar la base de la clase baja de Lula en la región noreste con un plan para enviar a los principales referentes evangelistas a convencerlos de votar por él.