Hay una razón por la cual no se recomienda conocer a tus ídolos, y es que nunca son lo que parecen por la televisión. Este casi fue el caso para Sofy, una pequeña niña que pidió a su madre celebrar su cumpleaños número tres con su dinosaurio favorito: Barney y el curioso episodio es viral en TikTok.

La familia de la nena se movilizó para montarle una fiesta perfecta, y contrataron a un animador para que se disfrazara del personaje de televisión infantil y se presente como invitado especial. El encuentro entre la niña y el personaje fue documentado por la madre, en un video que capturó el enternecedor momento que casi fue arruinado por un error de vestuario.

.

El clip, que reunió más de 800 mil impresiones y superó los 10 mil comentarios, muestra como la niña corre a abrazar las piernas del dinosaurio, accidentalmente empujando la cabeza del disfraz. El animador de fiestas se cubre la boca con las manos, de repende descubierto y con una niña en brazos que se largará a llorar si mira hacia arriba.

Por suerte, las rápidas reacciones de los presentes evitaron una tragedia. Mientras uno de los familiares de la niña rescataba la cabeza que rodaba por el piso, el animador disimuló el mal momento abrazando a la niña unos segundos más, tiempo suficiente para volver a colocarse el disfraz.

Para cuando la niña levantó la vista, acá no había pasado nada. Los comentarios debajo del video viral felicitan la profesionalidad del animador, quien si bien fue visiblemente sorprendido por el percance, no dejó que este arruinara la fiesta: "Re profesional, mantuvo los sueños y esperanzas de la niña siempre jajajajaja", "Weeeey, la carita de la niña cuando se liberó. Valió la pena la dislocada de cabeza" y "Aquí no pasó nada señores, no quiero papeleo" fueron algunos de los comentarios debajo del posteo viral.

La dueña de la cuenta y madre de la niña luego publicó más videos de la fiesta de cumpleaños, que logró terminar sin otro accidente de vestuario. En los clips se ve como Sofy juega a los muñecos y sopla las velas junto a si ídolo. "Después de que casi se arruina la sorpresa, si tuvo un cumpleaños feliz", afirmó la madre.

El accidente, sin embargo, parece haber dejado en alerta al animador de fiestas, al que se ve en varias tomas sujetando la cabeza de su disfraz sutilmente. "Jajajajajjaa pero no se suelta esa cabeza jajajajajjaa me reí mucho", "No suelta la cabeza JAJAJA" señalaron los usuarios de TikTok debajo del video.