El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que su homólogo ruso Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder", afirmó que la guerra en Ucrania "no es digna del pueblo ruso" y le advirtió a Moscú que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN.



" Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no solo en su patria. Bajo falsas afirmaciones de solidaridad étnica, invalidó a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando a Ucrania'. Es una mentira. Es simplemente cínico. Él lo sabe. Y también es obsceno", afirmó Biden en Varsovia.



El mandatario habló en el cierre de una visita de dos días a Polonia y lanzó el llamado más fuerte en reclamo de un cambio de régimen en Rusia.



"Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", señaló.



Días pasados, otros funcionarios estadounidenses rechazaron que buscaran la salida de Putin del Kremlin.



"Para nosotros, no se trata de un cambio de régimen. El pueblo ruso tiene que decidir quién quiere que lo dirija", dijo a comienzos de marzo el secretario de Estado, Antony Blinken.



Biden le habló hoy directamente al pueblo de Rusia, al que le dejó en claro que no es "el enemigo".

.

"¿Desnazificar" Ucrania?

expresó el jefe de la Casa Blanca.Para Biden, estos hechos " no son las acciones de una gran nación" ni tampoco " recuerdos del pasado, sino que es exactamente lo que está haciendo el Ejército ruso en Ucrania en este momento"." Esto no es lo que son. Este no es el futuro que merecen para sus familias y sus hijos. Les estoy diciendo la verdad. Esta guerra no es digna de ustedes, del pueblo ruso", insistió.Después, hablando directamente a Putin, le advirtió: "No se le ocurra avanzar una sola pulgada dentro del territorio de la OTAN".Y aunque ratificó el compromiso de Washington en la defensa del bloque "con toda la fuerza del poder colectivo", volvió a dejar en claro que como Ucrania no integra la OTAN, las fuerzas estadounidenses "no están en Europa para entrar en conflicto con las fuerzas rusas".

Entretanto, buscó desbaratar el argumento de Rusia sobre la necesidad de desnazificar Ucrania, porque "el presidente (Volodimir) Zelenski fue elegido democráticamente, es judío y la familia de su padre fue aniquilada en el Holocausto nazi".



Si más temprano había tildado de "carnicero" a Putin, ahora lo llamó "criminal".

.

"Un criminal quiere mostrar la ampliación de la OTAN como un proyecto imperial destinado a desestabilizar a Rusia. Nada más lejos de la verdad. La OTAN es una alianza defensiva. Nunca ha buscado la desaparición de Rusia", manifestó Biden en el castillo real de Varsovia.Puso de relieve que "en la lucha por la democracia y la libertad, Ucrania y su pueblo están en primera línea, luchando para salvar a su nación" y remarcó la "valiente resistencia" de su población, como parte de "una lucha mayor por los principios democráticos esenciales"."Mi mensaje para el pueblo de Ucrania es un mensaje que entregué hoy al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Defensa de Ucrania: estamos con ustedes", concluyó.