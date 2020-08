El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que si derrota a Donald Trump en las elecciones de noviembre hará todo lo posible para contener el coronavirus en Estados Unidos, incluso decretar una cuarentena total.



"Estaré preparado para hacer lo que sea para salvar vidas porque no podemos poner el país en marcha hasta que controlemos el virus", dijo Biden en un extracto difundido de una entrevista con la cadena ABC que será transmitida completa mañana este sábado por la noche. Consultado sobre qué haría si los expertos sanitarios recomiendan un cierre total del país, respondió: "Yo lo cerraría".

En tanto, en diálogo con la BBC, Biden agregó: "Lideramos el número de casos confirmados en el mundo. Lideramos en número de muertes. La tragedia por la que estamos pasando ahora no tenía que ser así de grave".

.

Luego, apuntó contra Trump y añadió: "Ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad por demasiado tiempo. Si me confían la presidencia, me apoyaré en lo mejor de nosotros, no en lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Es hora de unirnos".



Donald Trump no solo nunca declaró una cuarentena de alcance nacional sino que incluso rechazó las que impusieron los estados hasta junio aproximadamente, a partir de cuando el levantamiento de las restricciones se acompañó de un alza sin freno de casos. Desde el mes pasado, el Presidente está alentando a las escuelas a reabrir y a todos los trabajadores a volver a sus puestos.

Sobre Biden, Trump había manifestado: "Si llega al poder, sería la peor pesadilla para Estados Unidos. Biden pasó medio siglo en Washington vendiendo nuestro país y destruyendo el empleo y dejando que otros países roben nuestros puestos de trabajo. Si quieren una visión de su vida bajo la Presidencia de Joe Biden, imagínense las ruinas humeantes de Minneapolis y la violenta anarquía de Portland".