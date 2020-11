En la última edición del podcast publicado en su blog, "Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions", el magnate y la comediante charlaron con el principal epidemiólogo de EE.UU., Anthony Fauci, y el cofundador de Microsoft pronosticó que la humanidad se enfrentará a una nueva pandemia que "con suerte, podría ser dentro de 20 años, pero debemos suponer que podría ser dentro de 3", de todas formas, opinó que su impacto será "menos destructivo" que el de la propagación del coronavirus.

El empresario destacó que la próxima pandemia podrá ser menos destructiva porque "habremos practicado" cómo actuar. "Cada país responderá como lo hicieron Corea del Sur o Australia, donde rápidamente están sometiendo a una prueba y ponen en cuarentena a la gente y nuestras herramientas para realizar pruebas serán mucho mejores", afirmó el empresario, agregando que "no seremos tan estúpidos la segunda vez".

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, Estados Unidos, desde el inicio de la pandemia del Covid-19, hubieron 58,4 millones de contagios y más de 1,3 millones de muertes registradas a nivel mundial, mientras que más de 37,3 millones de personas se recuperaron de la enfermedad.