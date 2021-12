El docente Guido Ecuador Peña Armijos fue escrachado y repudiado en las redes sociales por un indignante comentario durante una clase universitaria virtual por Zoom. El hombre expresó que “una mujer es “tonta, boba, tarada y demente” si piensa que su marido le es fiel y se ganó el dio y la indignación de una gran cantidad de personas.

Según informó el medio local Radio Pichincha, Peña Armijos dicta clases en la facultad de derecho en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador.

“La mujer que piensa que el marido es fiel, que es solo para ella, que no le va a traicionar, que no le ha puesto los cachos, que no se acuesta con otra mujer, esa mujer es tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo”, se le escucha decir al profesor.

Guido Ecuador Peña Armijos defendió su afirmación diciendo que “no existen hombres fieles” y que aunque sean buenos esposos y padres, son “muy discretos” al llevar a cabo su infidelidad.

Para la mala suerte del docente, todo quedó grabado y la polémica filmación se viralizó. Recibió cientos y cientos de críticas y fue acusado de machista.

Fuerte crítica de los usuarios

"Donde encontraron esa clase de docente universitario? Ojala sea la excepción a la regla y no sea que la mayoría de docentes sean así", expresó un usuario de la red social Twitter, indignado por la situación. Y otro agregó: "Totalmente machista el comentario. Desmerece tanto a hombres como a mujeres. Deja en evidencia la POCA O NADA calidad ética, moral y educativa del profesor universatario en este caso, ya que no se escuchan reacciones de los demás catedráticos".

Algunos aprovecharon la situación para criticar la educación en su país. “Duele decir, pero un gran porcentaje de profesores universitario del país no merecen estar en esos puestos. Esa es una razón por la que la educación ecuatoriana es de tan mala calidad en la actualidad”.

Las clases virtuales se han convertido en generadoras de muchas historias, pues fue una novedad durante el encierro en la pandemia, pero luego fue robando el protagonismo algunos casos particulares que se han presentado en ellas.

Por el momento, la Universidad Técnica de Machala no se ha pronunciado respecto a la polémica declaración del profesor. Sin embargo, las imágenes toman cada vez más repercusión.