El día después de recibir a Felipé Solá (canciller) y a Daniel Scioli (embajador), el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo querer "una Argentina fuerte" y "no una patria bolivariana". Además aseguró que su ministro de Economía "va a decidir" una posible ayuda en la negociación del país con el Fondo.

Bolsonaro resumió que "guardando las debidas proporciones, Argentina está peor que nosotros", e indicó que "a nosotros nos interesa mucho que nuestro mayor socio comercial en América del Sur y creo que el cuarto del mundo" se recupere. Asimismo, el mandatario de Brasil dijo que ya puso en marcha el mecanismo para evaluar un posible apoyo al gobierno de Alberto Fernández en su negociación con el FMI, tras la reunión que mantuvo con el canciller Felipe Solá, a la que consideró "muy saludable".

Vinimos a Brasil con el objetivo de construir consensos con nuestro principal socio regional. La relación estratégica y el afecto mutuo entre los pueblos son más importantes que las diferencias ideológicas.



Gracias @jairbolsonaro por recibirnos. pic.twitter.com/TfU8uejLt0 — Felipe Solá (@felipe_sola) February 12, 2020

"Yo quiero una Argentina fuerte; no una patria bolivariana", sentenció. Bolsonaro también confirmó que, tal como anticipó este jueves Solá, propuso encontrarse con Fernández el próximo 1° de marzo en Montevideo, donde ambos mandatarios coincidirán para la investidura de Luis Alberto Lacalle Pou como nuevo presidente de Uruguay.

"Me interesa conversar con Fernández", declaró Bolsonaro, quien durante la campaña electoral argentina del año pasado llegó a tildar a Fernández de "bandido de izquierdas". De todas maneras, el propio Alberto Fernández reconoció que ese domingo no podrá viajar a raíz del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. "Si no puedo viajar ese día, iré al día siguiente", dijo en radio Rivadavia.