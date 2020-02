El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fustigó este jueves el rumbo económico de la Argentina pero se declaró "listo para recibir" en su país al presidente Alberto Fernández "como cualquier otro jefe de Estado".



"Argentina, no quiero hablar de la Argentina, pero sí, estoy listo para recibir a Fernández. Si viene acá, será recibido como cualquier otro jefe de Estado. Como debo recibir al embajador o al canciller de la Argentina de la misma manera en los próximos días", dijo Bolsonaro a periodistas en la puerta del Palacio de la Alvorada, su residencia presidencial.



De esta forma el presidente de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, le otorgó relevancia a la primera visita de trabajo que realizará el canciller Felipe Solá, acompañado por el designado embajador en Brasilia, Daniel Scioli, el próximo miércoles 12.



Estas declaraciones de disposición a recibir a las máximas autoridades argentinas fueron acompañadas por las críticas a las medidas económicas de Argentina, a las que no citó.



"Pero miren las medidas económicas que está tomando la Argentina, acá nosotros en Brasil las tomamos en el pasado y fueron un fracaso. La historia es buena para eso, para no cometer los mismos errores", afirmó, sin dar mayores detalles.

El ex capitán del Ejército el martes pasado había fustigado a la Argentina por haber implementado una medida extraordinaria hasta junio para implementar la doble indemnización por despido.



El comentario sobre la Argentina fue dado por Bolsonaro al repetir su ya clásica frase de que "las fuerzas armadas son el último obstáculo para la implementación del socialismo".



Bolsonaro dijo que, en la vecina Venezuela, "se hace difícil porque se logró implementar el socialismo".



El embajador designado Scioli visitó San Pablo el lunes y martes pasados como parte de su gira para abrir el diálogo con las fuerzas productivas brasileñas.



En uno de esos diálogos, se abordó la realización, por parte de la Federación de Industrias del Estado de SaoPaulo (Fiesp) de un encuentro empresarial binacional para que coincidan los dos presidentes, que nunca se han reunido.



El titular de la Fiesp, Paulo Skaf, es uno de los principales aliados económicos de Bolsonaro, a quien homenajeó el lunes pasado en la sede de la poderosa central empresaria, avalando su plan económico de apertura.