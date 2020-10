El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves en horas de la noche que la economía argentina "está yendo muy mal" y fustigó las políticas de distanciamiento implementadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.

"Estamos hablando con el embajador buscando información precisa. La economía está yendo muy mal, pésimamente mal", dijo Bolsonaro durante una live de Facebook, en la cual apareció vestido en la residencia presidencial con la camiseta del club de ascenso Sampaio Correia, del estado nordestino de Maranhao.

Bolsonaro no aclaró si se refería al embajador brasileño en Buenos Aires o al argentino en Brasilia, Daniel Scioli. Bolsonaro se quejó de que la ex candidata a vicepresidente Manuela D'Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), lidera las encuestas para ganar las elecciones municipales del 15 de noviembre en la ciudad de Porto Alegre.

En ese marco, comparó a ese partido y otros como aliados de la ex presidenta Dilma Rousseff, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Tenemos el problema político argentino. La línea que asumió la argentina es la del Partido de los Trabajadores, del PCdoB. Argentina es un país que tiene el lockdown más agudo del mundo. Hubo confiscaciones de bienes, hay un problema argentino por el cual estamos hablando con el embajador buscando información precisa", afirmó.

Bolsonaro sostuvo que "la tendencia es que Argentina siga el camino de aquel país del norte aquí cerca...el país que ustedes saben", en supuesta referencia a Venezuela, fronterizo con Brasil. El país sudamericano es el principal socio comercial de Argentina.