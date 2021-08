El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocó hoy a la población a armarse "a ejemplo del pueblo de Estados Unidos" frente a un imaginario fraude en su contra en las elecciones de 2022, luego de que el Tribunal Superior Electoral le abriera una investigación para que explique irregularidades que ha denunciado, sin pruebas, sobre las urnas electrónicas.



"Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil", afirmó Bolsonaro ante un puñado de seguidores, en un discurso transmitido por sus redes sociales.



Así, Bolsonaro agitó nuevamente el fantasma del fraude en forma similar a lo hecho por los grupos ultraderechistas estadounidenses seguidores de Donald Trump.



El presidente afirmó que mantiene una "lucha directa" con el juez de la corte suprema y presidente del tribunal electoral, Luiz Barroso, quien fue respaldado por sus antecesores para repudiar las denuncias sin pruebas de Bolsonaro sobre fraudes en las urnas electrónicas.

Es por eso que el TSE decidió abrir una investigación en base a informaciones brindadas por Bolsonaro sobre casos de fraude en elecciones pasadas.



Bolsonaro cargó hoy contra Barroso al afirmar que es un juez "a favor de las drogas, en contra de la familia" y que estaría buscando un fraude para que las elecciones sean ganadas por el expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, favorito en las encuestas.



Lula, en diálogo con el sitio Brasil de Fato, le respondió que "Bolsonaro no gobierna el país, lo hacen sus ministros y el Congreso" y "usa como excusa el sistema electoral".



Bolsonaro, delante de sus seguidores durante media hora en la puerta del Palacio de la Alvorada, repitió que si no hay cambio del sistema de urna electrónica "habrá caos" y agitó el fantasma del comunismo y el regreso de la izquierda al poder, citando casos de Cuba, Venezuela y Argentina.

"Elecciones no confiables no serán admitidas. Mi pelea es con Barroso, no con todos los jueces. Es un ministro del Supremo que quiere imponer su voluntad", sostuvo Bolsonaro, que desde que es dado como perdedor por las encuestas ha levantado la bandera de incorporar un ticket impreso a las urnas electrónicas, algo difícil de imponer debido a que se necesitaría cambiar la ley en el Congreso.



Barroso recibió respaldo de casi todos los partidos políticos, incluso los oficialistas, en el repudio a la falta de transparencia en las elecciones con urnas electrónicas, que en Brasil funcionan desde 1996.



El tribunal electoral pidió que el Supremo Tribunal Federal incluyera supuestas noticias falsas divulgadas por Bolsonaro por Facebook en una causa en la que se investiga a ultraderechistas por alentar un golpe de Estado.