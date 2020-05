El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en otro acto a favor del gobierno y de medidas antidemocráticas en la Esplanada dos Ministérios, en Brasilia. Los manifestantes pidieron intervención militar y criticaron al alcalde, Rodrigo Maia, a los ministros de la Corte Federal Suprema y al ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, quien acusa al presidente de intentar interferir políticamente en la Policía Federal para proteger a los miembros de su familia.

En un comunicado transmitido en vivo por una red social, Bolsonaro dijo: "Tenemos a las Fuerzas Armadas junto a la gente, por ley, por orden, por democracia, por libertad". "Queremos lo mejor para nuestro país. Queremos la verdadera independencia de los tres poderes, y no sólo una carta de la Constitución, no queremos eso. No más interferencias. No admitiremos más interferencias. No tenemos paciencia. Vamos a sacar a Brasil de aquí adelante. Creo en el pueblo brasileño y todos creemos en Brasil".

Al final, el polémico mandatario dijo: "Le pido a Dios que no tengamos problemas esta semana. Debido a que hemos alcanzado el límite, no hay más conversación. De ahora en adelante, no sólo exigiremos, haremos cumplir la Constitución". El jueves pasado, Bolsonaro había acusado al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de tomar una decisión "política" al prohibir el nombramiento del delegado Alexandre Ramagem al comando general de la Policía Federal. En vivo, el presidente nuevamente criticó lo que él llama "interferencia".

"La Constitución se cumplirá a cualquier precio. Y tiene dos vías. No es unidireccional, no sólo un lado. Mañana (por este lunes) nombraremos a un nuevo director de la Policía Federal y Brasil seguirá su camino allí". Sin barbijo, Bolsonaro llevó a su hija Laura, de 9 años, al Palacio de Planalto, desde donde saludó a los manifestantes que se agolpaban frente al edificio.

Mientras hablaba con los manifestantes, parte del grupo hostigó a periodistas y fotógrafos que acompañaron el acto. La policía militar tuvo que armar un cordón improvisado para evitar la agresión. La concentración comenzó a las 10 de la mañana, en el Museo de la República. El grupo ocupó todas las pistas del Eixo Monumental, a la altura de la estación de micros de Plano Piloto.

Minha solidariedade aos jornalistas e profissionais de saúde agredidos. Que a Justiça seja célere para punir esses criminosos. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 3, 2020

Los participantes exhibieron banderas y pancartas brasileñas contra el alcalde, Rodrigo Maia y con demandas antidemocráticas y anticonstitucionales, tales como "intervención militar con Bolsonaro" y "Foros Congresos. Saboteadores STF".

Agresiones a la prensa

El diario Estado de Sao Paulo, uno de los más importantes del país, contó que un grupo de manifestantes empujó y dio patadas a uno de sus fotógrafos cuando tomaba imágenes de Bolsonaro frente a la rampa del Palacio de Planalto. Brasil registró cerca de 100.000 casos de Covid-19 y más de 6.700 fallecidos desde el principio de la epidemia en diciembre en China. En la última semana, el número de muertos diarios superó las 400 personas.

La mayoría de los expertos considera que el pico de la pandemia está aún lejos de ser alcanzado en ese país de 210 millones de habitantes.