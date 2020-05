El presidente Jair Bolsonaro redobló este miércoles la apuesta pese a los 12.400 muertos de Brasil por coronavirus (orthocoronavirinae) y pidió a la población salir a la calle a trabajar "y dejar de hibernar" para evitar "morir de hambre dentro de las casas", mientras se atrasan las compensaciones en dinero a la población que trabaja informalmente y carece de ingresos en la pandemia.



"El que no quiera trabajar que se quede en casa, mierda. Que se quede en casa y punto final", dijo Bolsonaro al hablar en la puerta del Palacio de la Alvorada ante militantes de un movimiento llamado Brasil 300 que acampa en Brasilia y fue definido como una milicia civil para defender al Gobierno.



En el marco de un torbellino judicial a raíz de la investigación que el Supremo Tribunal Federal contra el mandatario por obstrucción de la justicia e intento de manipulación de las investigaciones de la Policía Federal, Bolsonaro volvió a defender el fin de la cuarentena y a chocar con gobernadores e intendentes que defienden el distanciamiento social.

"Hay millones de personas que no pueden trabajar en Brasil, el que puede que se quede, pero hay gente con cuatro hijos muertos de hambre, con la heladera vacía, es inhumano, hay que trabajar. No podemos quedarnos hibernando en casa", afirmó Bolsonaro.



En ese sentido alertó sobre un caos social a raíz del "hambre".



"Llegará un punto en el que el pueblo con hambre saldrá a la calle, hay un pueblo pobre que quiere vender comida en la calle, en la playa, está desesperado", afirmó.

El Presidente desautorizó a su ministro de Salud, Nelson Teich, y volvió a proponer el uso de cloroquina, remedio para lupus y malaria, como esperanza para los enfermos con Covid-19.



También Bolsonaro se mostró irritado con la investigación en su contra que realiza la Corte Suprema: un video de una reunión de gabinete el 22 de abril confirmaría que Bolsonaro le dice a su ex ministro de Justicia, Sérgio Moro, que debe cambiar a la jefatura policial para proteger a su familia y amigos de investigaciones en Río de Janeiro.



Bolsonaro niega haber citado nominalmente a la Policía Federal en ese pedido.



El presidente dijo hoy que dejará de haber reuniones de Gabinete y que tiene pruebas de que no quiso afectar las investigaciones de la policía federal, como el ex ministro Moro denunció al renunciar al cargo a finales de abril pasado.



El sábado Bolsonaro, cuando el país superaba los 10.000 muertos por coronavirus, salió a andar de jet-ski por el lago Paranoá, en Brasilia.