El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este lunes que el Reino Unido está llegando al final de la "primera fase" del brote de coronavirus ( Orthocoronavirinae), pero advirtió que aún es temprano para levantar la cuarentena, mientras que el ministro de Finanzas, Rishi Shunak, anunció que el 25 % de las empresas cerraron por la crisis, que se suspendieron más de cuatro millones de puestos de trabajo y no todos se podrán salvar.



En su reaparición, luego de haber sido diagnosticado con el covid-19 hace un mes e internado luego en el Hospital Saint Thomas de Londres, Johnson pidió paciencia a los británicos en medio de las preocupaciones de los distintos sectores sobre el impacto de la pandemia en la economía y que puede agravarse si se extiende más allá del 7 de mayo.



El gobierno británico anunció el 16 de abril una extensión de tres semanas a la cuarentena por coronavirus que rige desde el 23 de marzo, por lo que se espera otra revisión de las medidas la próxima semana.



Al retomar durante esta jornada sus tareas, en su primer discurso desde Downing Street, la residencia del gobierno británico, el primer ministro sostuvo que hay indicios reales de que el país está "pasando por el pico", pero aseguró que es demasiado pronto para aflojar las restricciones porque podría producirse un segundo pico y “sería un desastre” y causaría un daño más grande a la economía.



Dijo que entiende la preocupación de los comerciantes y empresarios, pero por ahora no es el momento de aliviar las restricciones.



En ese sentido, en una sesión informativa esta tarde en la Cámara de los Comunes, el ministro de Finanzas, Shunak, aseguró que una cuarta parte de las empresas en el Reino Unido dejó de operar y anunció que se suspendieron más de cuatro millones de puestos de trabajo, mientras que 1.5 millones de personas más reclamaron las ayudas del Crédito Universal.



Dijo que no hay ninguna duda sobre la gravedad de la situación económica y que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria publicó un escenario que muestra que el coronavirus tendrá un impacto muy fuertes tanto en los hogares como en la economía en general.

Para ayudar a las pequeñas empresas el ministro anunció un nuevo esquema de "microcrédito", que se podrán solicitar al gobierno hasta un máximo de 50.000 libras.



"Estos son tiempos difíciles y habrá más por venir. Entiendo y comparto la ansiedad de la gente y aunque nuestras intervenciones han salvado millones de empleos y empresas, no podemos salvar todos los trabajos y todas las empresas", expresó.



Shunak destacó que en este momento, lo más importante que puede hacer el gobierno para proteger la economía es proteger la salud de la gente.



"Como dijo el primer ministro esta mañana, estamos progresando; Estamos empezando a cambiar el rumbo. Pero si volvemos a perder el control del virus, corremos el riesgo de ver un segundo pico, que todos queremos evitar", subrayó.



El objetivo ahora, dijo, es proporcionar un puente sobre lo que será una crisis aguda e importante para mantener a tantas personas como sea posible en sus trabajos existentes, apoyar a las empresas viables para mantenerse a flote y protegiendo los ingresos de los más vulnerables.



Shunak defendió las medidas que tomó el gobierno y aseguró que las respuesta ha sido una de las más completas de cualquier país en cualquier parte del mundo.



El Reino Unido informó hoy otros 350 fallecimientos en hospitales en las últimas 24 horas después de contraer coronavirus, la cifra diaria más baja registrada durante las últimas semanas siguiendo a la de ayer que se ubicó en 413, lo que elevó el número de muertos a al menos 21.106.