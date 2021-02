Facebook enfrenta una masiva campaña en su contra tras imponer una prohibición a los usuarios de Australia que no les permite compartir y leer noticias en la red social.

“Borren Facebook”, “ Facebook Tenemos Que Hablar”y “Boicot a Zuckerberg” son tendencia en Twitter mientras la indignación por la polémica medida se expande a varios países del mundo.

La prohibición de Facebook impuesta desde el jueves, prohibe a los australianos leer y compartir noticias nacionales e internacionales a través de la aplicación, así como visitar sitios que informan sobre el COVID-19, servicios de emergencia, refugios para víctimas de violencia doméstica y organizaciones benéficas.

La medida impuesta por la empresa de tecnología fue una respuesta a un proyecto de ley australiano, el primero en el mundo, que obliga a las grandes empresas de tecnología a pagar un porcentaje a los medios por el contenido que utilizan. El Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos consideran aplicar leyes similares.

La empresa explicó su postura a través del director general de Facebook Australia y Nueva Zelanda, William Easton, quien aseguró: “La ley propuesta malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores que la utilizan para compartir contenido de noticias”.

Easton manifestó que el Gobierno australiano los colocó frente a una "dura" elección entre “cumplir con una ley que ignora las realidades de esta relación, o dejar de permitir contenido de noticias en nuestros servicios en Australia” y que “con el corazón apesadumbrado” se inclinaron por la segunda opción.

En tanto, el exdirector ejecutivo de Facebook, Stephen Scheeler, se sumó al rechazo e instó a los australianos a borrar la aplicación de sus celulares en señal de protesta por la medida.

“Soy un ex Facebook orgulloso, pero con los años me exaspero cada vez más. Para Facebook y Mark Zuckerberg se trata demasiado del dinero y el poder, y no de lo bueno”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno australiano calificó la medida de autoritaria y todo porque pretende que las grandes plataformas remuneren a los medios por el uso de su información.

Josh Frydenberg, ministro de Finanzas, aseguró que Facebook no advirtió a las autoridades de su decisión y agregó que su gobierno está "totalmente determinado" a poner en marcha su proyecto de ley.

David Cicilline, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo que “ Facebook no es compatible con la democracia”, dado que también se instó a la gente a renunciar a Instagram y WhatsApp porque la empresa de Mark Zuckerberg los posee.

El repudio generalizado ante el bloqueo a las noticias en Australia también provocó una caída del 1% de las acciones del gigante tecnológico en Wall Street.