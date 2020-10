Tal como se esperaba, Brasil superó este sábado la barrera de los 150 mil fallecidos por el nuevo coronavirus desde que registró la primera muerte en marzo, en momentos que la pandemia se desacelera lentamente en el país.



Con 212 millones de habitantes, Brasil acumula 150.198 muertes por Covid-19 y 5.082.637 contagios, indicó el ministerio de Salud. De esta forma, Brasil es el segundo país con más muertos después de Estados Unidos, que contabiliza más de 213 mil víctimas del virus, y es el tercero en número de casos por debajo de India.

Los estados con más casos de coronavirus en Brasil



El primer contagio se registró el 26 de febrero y la primera muerte el 16 de marzo. Desde entonces, el país vio subir los números hasta estancarse en un promedio d. mil muertes diarias durante casi dos meses.



La cantidad de contagios recién comenzó a ceder en agosto, que tuvo una media de 932, y septiembre con 752. La tendencia continuó en los primeros nueve días de octubre, con una caída en los fallecimientos a un promedio de 630.

.