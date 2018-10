Más de 147 millones de brasileños acuden a la urnas para elegir nuevo presidente, en el marco de unas elecciones históricas, ya que los candidatos con mayor intención de voto encarnan dos posturas ideológicas totalmente opuestas.

Por un lado, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un hombre de tradición autoritaria, ex militar y promercado, que representa al Partido Social Liberal (PSL). Por el otro, el referente de izquierda Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo y ex ministro de Educación, quien es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Según los sondeos de opinión pública de las principales encuestadoras, la ventaja a favor de Bolsonaro es significativa: obtendría el 35%, aventajando por 12 puntos porcentuales al candidato elegido por el encarcelado ex presidente Lula da Silva. Sin embargo, también resaltan los porcentajes de rechazo, ya que el 45% no votaría de ninguna manera a Bolsonaro, mientras que el 40% no lo haría por el ex alcalde de San Pablo.

Con esos resultados, Bolsonaro y Haddad deberán enfrentarse el 28 de este mes en segunda vuelta y ante ese eventual escenario los dos candidatos se encuentran técnicamente empatados en 43%. En este contexto, el rechazo que tiene el populismo en general y el PT en particular inclinaría la cancha a favor de Bolsonaro.

Bolsonaro ha generado una relación amor-odio en el electorado con declaraciones racistas, xenófobas y de reivindicación de la última dictadura militar brasileña.

La elección de hoy encuentra a Brasil en medio de una recuperación económica que este año podría ser de entre 2 y 3%, tras una recesión fuerte, sobre todo en 2015 y 2016, que coincidió con el proceso de destitución de Dilma Rousseff y el estallido del Lava Jato, el escándalo que desveló una trama de corrupción público-privada que terminó con políticos y empresarios detenidos a partir de las revelaciones de corrupción, en el país y en la región, de la multinacional brasileña Odebrecht.

Además de Bolsonaro y Haddad, los electores brasileños podrán elegir entre varios candidatos como el laborista Ciro Gomes (PDT), tercero en las encuestas, el socialdemócrata Geraldo Alckmin (PSDB) y la ambientalista Marina Silva (REDE).

