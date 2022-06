El joven actor Taylor Lautner pasó al estrellato en el año 2008, codo a codo con Kristen Stewart y Robert Pattinson, cuando llegaba a los cines el inicio de la exitosa saga Crepúsculo, que relata una historia de serie romántica de vampiros.

Encomendado para darle vida al personaje de Jacob Black, Lautner saltó a la fama de Hollywood de un momento a otro, lo que le costó no solo su anonimato sino también la tranquilidad del día a día. Por esta situación, el actor decidió alejarse de la actuación por un tiempo y permanecer encerrado en su casa.

.

Sus orígenes encuentran dos grandes pasiones. La primera lo llevó a coronarse campeón del Torneo Mundial Junior de Artes Marciales. Con tan solo 12 años y vistiendo los colores de la bandera estadounidense, el pequeño Lautner se galardonó.

Sin embargo, su otra gran pasión, la actuación, lo llevó a mudarse a la ciudad de la fama: Los Ángeles. Poco a poco, fue incursionando en el mundo de Hollywood y tuvo sus primeras actuaciones, como en Shadow Fury y en Las aventuras de Sharboy y Lavagirl, la cual le permitió que se empezara a hablar de él.

Llegado el 2008, el adolescente de 17 años obtuvo el gran papel que lo hizo saltar al estrellato. En la saga Crepúsculo, encarnó el papel protagónico de Jacob Black, lo que lo consolidó como una figura de la pantalla grande de aquel entonces, aunque también le trajo sus contras.

"Pase muchos años sin salir a la calle", dijo el actor sobre el presente que vivía y que lo atormentaba en aquella época. Es que la fuerte repercusión de la película lo obligó a tomar drásticas decisiones para su rutina diaria.

"Las veces que salía me preparaba para eso, me colocaba un sombrero, gafas de sol, trataba de camuflarme. Aun así, salía muy asustado, pensado que me podían descubrir. Todo eso fue generando cierta ansiedad, una sensación fea, por lo que no salía si no era necesario", indicó Lautner en una entrevista.

.

La fama con la que lidiaba el actor de Crepúsculo no era algo menor. Para el 2012, llegó a figurar en la lista de los 20 actores mejores pagados de la actualidad: Con tan solo 20 años, tenía ingresos por 26.5 millones de dólares.

Su despedida llegó en el 2016, donde decidió ponerle un punto a su carrera y darle un respiro. Tras protagonizar Run the tide, tomó la decisión de frenar un poco y tomarse un tiempo fuera de la pantalla grande.

La vuelta al ruedo de Hollywood de Taylor Lautner

En 2020, el actor volvió a dar el presente y a mostrar que, pese a que estuvo varios años sin rodaje, la actuación la lleva en la sangre. Y las ofertas no pararon de llegar.

Tras reuniones y acuerdos, Lautner se metió en la producción de Home Team, que finalmente estrenó en enero de este año en Netflix. Bajo el papel de Troy Lambert, compartió escena con Sean Payton y Kevin James.

Así está Taylor Lautner en 2022