La estrella del pop Britney Spears (39) se presentó a declarar este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles, California, Estados Unidos, para ponerle fin a la tutela que posee su padre, Jaime Spears, sobre ella. La cantante dio detalles desgarradores de los padecimientos que sufrió en estos años de “curación”.

Este 23 de junio no fue una jornada más en la batalla legal que involucra a la familia Spears. Es que ayer la cantante estadounidense se presentó por primera vez a declarar ante la jueza del Tribunal Superior, Brenda Penny.

Britney inició esta demanda contra su padre hace 5 años a raíz de que desea volver a tener su autonomía legal. La cual perdió en el año 2008 luego de ser internada en un centro médico psiquiátrico por su estado de salud mental.

La cantante dio un discurso en la audiencia pública que se llevó a cabo ayer en Los Ángeles. En el Spears dejó en claro cuáles eran los principales motivos por los cuales desea que le revoquen a su papá la tutela y el poder de administrar su plata.

“No soy feliz. No pudo dormir. Estoy tan enojada que ya no es sano. Estoy deprimida. Mi padre y todos los involucrados con esta tutela, incluyendo mis managers deberían estar presos”, aseguró.

Y agregó: “La última vez que hablé ante usted (jueza) me hicieron sentir que estaba muerta. Se lo digo de nuevo porque no estoy mintiendo, así quizás puede entender la profundidad y la gravedad del daño que me han ocasionado. Merezco que hayan cambios”.

Britney Spears comparó la tutela a cargo de su padre con el tráfico sexual. Incluso indicó que se siente atrapada en una situación en donde está obligada a realizar cosas contra su voluntad.

“En California, la única cosa similar a esto de la tutela es el tráfico sexual: obligar a alguien a trabajar en contra de su voluntad, sacándole todas sus posesiones como la tarjeta de crédito, su dinero, su teléfono y pasaporte”, ejemplificó.

Por su parte, la cantante señaló que optó por no hacer púbica su situación por temor a que no le creyeran e incluso para evitar cualquier tipo de burla hacía ella.

“Honestamente, no creí que alguien fuera a creerme. Creí que la gente se reiría de mí. Solo quiero recuperar mi vida. Ya es suficiente. Todo lo que honestamente quiero es demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo”. reconoció.

Además, dejó en clara ante la jueza que prefiere ponerle fin a la tutela sin tener que ser evaluada por profesionales de la salud mental. Según argumentó porque “ya tuvo suficiente” con todos los tratamientos a los que tuvo que someterse en los últimos años.

Los momentos más desgarradores de su discurso fueron cuando alegó que tenía ganas de casarse y formar una familia, algo que no puede hacer debido a los controles que existentes sobre ella.

“Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tenga más hijos”, dijo al respecto de agrandar la familia.

Por último, la jueza explicó que, para que la cantante pueda ponerle fin a la tutela o realizar cambios con su abogado, necesita realizar una petición adecuada por escrito, algo que aún no realizó.