China está lidiando con un nuevo brote de coronavirus, con el país siendo testigo de un aumento en los casos de Covid-19. La ciudad de Wuhan, donde se detectó por primera vez el Covid a fines de 2019, está experimentando un resurgimiento de infecciones que movilizaron a las autoridades a realizar un testeo masivo de sus habitantes.

Las pruebas en busca de casos de Covid-19, que comenzaron el martes, brindaron "básicamente una cobertura completa" de todos los residentes de la ciudad, excepto los niños menores de seis años y los estudiantes en sus vacaciones de verano, informó el alto funcionario de Wuhan, Li Tao, en una conferencia de prensa.

.

El megaoperativo fue iniciado cuando se detectaron siete casos de transmisión local entre los trabajadores migrantes en Wuhan. Estas infecciones pusieron fin a todo un año sin contagios locales, después del brote viral inicial que obligó a imponer un confinamiento sin precedentes en la ciudad a principios de 2020.

En respuesta a los alertantes positivos, las autoridades locales afirman que se movilizaron rápidamente a más de 28,000 trabajadores de la salud en alrededor de 2,800 sitios para la campaña de testeos. Según informó el medio local Xinhua, para el sábado la ciudad había registrado 37 infecciones locales de covid-19 y contabilizó a 41 portadores asintomáticos en la última ronda de pruebas masivas.

Los testeos masivos también fueron implementados en múltiples otras ciudades chinas, entre ellas Beijing.

China redujo los casos nacionales a prácticamente cero después de que el coronavirus surgiera por primera vez en la ciudad a fines de 2019, lo que permitió que la economía se recuperara y la vida volviera en gran medida a la normalidad.

Pero el nuevo brote ha puesto en peligro ese récord, ya que la variante Delta de rápida propagación están llegando a docenas de ciudades, producto de una cadena de infecciones iniciada por los limpiadores de aeropuertos en Nanjing.

Desde entonces, China ha confinado a los residentes de ciudades enteras en sus hogares, ha cortado las conexiones de transporte nacional y ha implementado pruebas masivas mientras lucha contra el brote, el más grande en meses.

Wuhan completó su testeo masivo en menos de una semana.

Beijing también ha endurecido las restricciones de viaje al extranjero para sus ciudadanos como parte de los esfuerzos para contener el aumento de casos. La autoridad de inmigración de China anunció el miércoles que dejaría de emitir pasaportes ordinarios y otros documentos necesarios para salir del país en casos "no esenciales y que no sean de emergencia". Eso todavía no significa una prohibición general de viajar al extranjero para el público chino.

Según la Comisión Nacional de Salud de China, al 8 de agosto, el recuento general de casos confirmados de Covid-19 llegó a 93.701. De ellos, 87.492 pacientes habían sido curados y dados de alta del hospital. El organismo estatal también repotó que quedaban 1507 casos confirmados, incluidos 44 casos en estado grave. El número total de muertes reportadas debido al virus es de 4.636.