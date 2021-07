El pasado miércoles a las 14:20 en en Brooklyn (Nueva York) ocurrió un terrible hecho en las afueras de una tienda. En un crimen que aparentemente estaría relacionado con pandillas, un joven asesinó a punta de pistola a un ciclista en la Clarkston Avenue y East 53rd Street en East Flatbush. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Según el vídeo, que fue difundido por la policía, la víctima, Pierrot Simeon, un joven de 21 años, llegó a la puerta de la tienda dónde se encontraba el posterior asesino. Al arribar al lugar, ambos intercambiaron unas palabras y de repente este hombre sacó un arma de su riñonera y le disparó sin piedad al ciclista, quien se derrumbó al instante.

Pierrot solo tenía 21 años y había ido a comprar un refresco a una tienda cercana.

Simeon, vivía a la vuelta de la esquina de la escena del crimen y fue trasladado de urgencia al Centro Hospitalario del Condado de Kings, donde posteriormente fue declarado muerto. Aunque no está claro si estos hombres se conocían, la policía de Brooklyn está investigando si se trató de un enfrentamiento entre pandillas.

La cinta también reveló que al momento de los disparos, otro hombre salió de local con un fajo de billetes. Al encontrarse, el tirador, que vestía un buzo negro, camiseta gris, pantalones de básket grises y unas zapatillas Nike, sale disparado.

La policía de Brooklyn estuvo tratando de identificar al tirador.

Fuera de la casa de la víctima, se instaló un improvisado homenaje con fotos del joven dónde se podía leer “Descansa en poder” o “Rest in Power”. Su primo, confesó que Simon era “muy cariñoso y genial con mis hijos. Me había dicho que cuando mi otro pequeño crezca, estará aquí para vigilarlo y asegurarse de que no haga cosas malas”, comentó a los medios locales.

“Salió de su casa para comprar una bebida y nunca regresó”, expresó con tristeza otro miembro de su familia al enterarse de la noticia. “No podemos creerlo. Era el menor“, comentó otro pariente e incluso otro afirmó que "Fue muy respetuoso, amable y con los pies en la tierra. Siempre estuvo dispuesto a ayudar”. Ninguno de ellos quiso dar su nombre ni aclarar su parentesco con la víctima.

Este episodio tiene lugar en medio de un aumento significativo de casos de violencia armada en la Gran Manzana. En lo que va del año y según datos del Departamento de Policía de Nueva York, se han reportado 823 tiroteos y 961 víctimas fatales. Estos números empeoran si los comparamos con los del 2019, dónde hubo 408 tiroteos con 474 fallecidos.

Además, el pasado jueves también se vivió un episodio similar, cuando ocurrió un triple tiroteo en una pizzería. Allí, un hombre de 25 años recibió un disparo en una de sus nalgas y fue trasladado al al Hospital de la Universidad de Brookdale.

Para finalizar, la familia del joven Pierrot confesó que no tienen idea de por qué alguien querría asesinar a su muchacho. Remarcaron que solo "Fue a la tienda a comprar una bebida, refresco o agua“.

Así asesinaron a Pierrot