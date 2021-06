Un peligroso reto viral tiene enloquecidas a las autoridades de Madrid, en España, luego de que se registraran varios cazos de “la caza del pijo”, un peligroso desafío que influencers suben a sus redes sociales, sobre todo a TikTok e Instagram. En Argentina, su traducción podría ser la cacería de "chetos".

El reto consiste en decir “Yo te conozco” a una persona de buen pasar económico y luego darle una bofetada, un golpe, empujón y agarrarle el pelo. Generalmente, los influencers asisten a barrios adinerados de Madrid y allí realizan su “broma pesada”.

Uno de los barrios con más víctimas de este tipo de casos es Chamartín, la zona más cara de Madrid, donde su encuentra el famoso club de fútbol Real Madrid.

Hace unos días, la Policía Nacional de España identificó a una de las tiktokers, una menor de 14 años, que realiza este tipo de reto viral. En uno de los videos que subió la adolescente, dice:

¿Tú me conoces?, por lo que la joven le contesta que no. Sin embargo, ella insiste y la arrincona. "¿Seguro?, Anda, que me conoces de sobra", le dice.

"Te juro que no", le contestó la mujer. Allí la chica comienza a contar hasta tres, momento en que la víctima recibe un tortazo, un tirón de pelo y varias patadas. Luego de que realizara su delictiva travesura, la chica escapa a toda velocidad.

Tras la persecución que la víctima comienza, la adolescente cruza la calle y allí detiene su paso, a los insultos. “Ni me ha tocado”, alardea la agresora en el video, mientras aclara que esa fue “la sexta pelea en un día”.

En tanto, la Policía aseguró que la adolescente no fue detenida, pero sí está a disposición de la Fiscalía de Menores, que la puede procesar por ser mayor de 13.

“Ella es de otro barrio, el único objetivo de este grupo para desplazarse a este distrito era pegar a los que ella consideraba ‘pijos’ y grabarlo y subirlo a las redes", dijeron fuentes oficiales.

.

Además, las autoridades detectaron otros cuatro casos en las últimas semanas. “Actúan sobre todo en las cercanías del Bernabéu y el reto consistía en acumular el máximo posible de agresiones”, aseguraron. Pese a que todavía no hay denuncias por estos hechos en Madrid, la Policía investiga de oficio.

Por otro lado, en Sevilla, una madre denunció que su hijo fue golpeado a la salida del colegio por un caso similar del reto “la caza pijo”.

¿Qué significa ser un "pijo"?

Según la Real Academia Española, en el país ibérico se le dice "pijo" a las personas que "visten, se comportan o habla de manera afectada, manifestando buena posición social y económica, en especial cuando es joven".

.

En Argentina, su el par para este término podría ser "cheto" considerado alguien que se esfuerza por aparentar un alto nivel de vida, selecto o distinguido y que intenta ostentar la posesión de su gran cantidad de dinero.