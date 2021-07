A pocos días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, una polémica atravesó las noticias que giran alrededor del evento deportivo. Se trata de las "camas anti sexo" que implementaron en la villa olímpica del distrito costero de Harumi, para que los deportistas "no se distraigan".

Las camas anti sexo están hechas de cartón y sólo soportan el peso de un sólo atleta. Por ese motivo fueron denominadas así. Tras la polémica, los especialistas salieron al cruce de esta decisión tomada por el país organizador de los juegos.

Walter Ghedin, un sexólogo, médico psiquiatra y psicoterapeuta fue consultado al respecto por el medio Radio 2 e indicó que desde su punto de vista médico "es un gasto inútil" el querer utilizar este tipo de camas desechables, porque aseguró que existe "evidencia de que la abstinencia no ayuda" a la hora de mejorar el rendimiento deportivo.



"Siempre se trató de buscar evidencia si el sexo es bueno para las competencias deportivas sobre todo cuando se está haciendo un entrenamiento de alto rendimiento. Para algunos la restricción sexual ayuda a aumentar la energía y la potencia; para otros la tención sexual que se genera no sería buena porque saca el foco de atención, uno está más concentrado en eso que en el entrenamiento", consideró el especialista.

.

Asimismo, desestimó la postura de que la abstinencia es buena para mejorar el rendimiento físico. "Hay evidencia que ésta no ayuda porque saca del foco a la persona, esa tensión interna no lo deja estar concentrado y predispuesto a la actividad física", sentenció.



En ese sentido, el médico y sexólogo aseguró que "hay personas que pueden tener relaciones sexuales varias veces seguidas y no tienen impacto y otras que sí". Desde su punto de vista, Ghedin opinó que, como los atletas son personas jóvenes, pueden llegar a tener "una recuperación de minutos".

La sorpresiva ausencia de Rusia y Corea del Norte

Los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán desde este 23 de julio al 8 de agosto. A pesar de que comúnmente participan más países de los que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU), es decir 206 de 193 miembros.

Los Juegos Olímpicos #Tokio2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. pic.twitter.com/Acz4Zylf4u — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) March 30, 2020

En esta edición no participarán ni Corea del Norte, ni Rusia, ya que el primero abandonó la competencia para cuidar a sus deportistas, mientras que el país presidido por Vladimir Putin fue suspendido por organizar un sistema institucionalizado de dopaje masivo de sus atletas.

La decisión fue tomada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que concluyó que Moscú había alterado la información de los laboratorios de control de las pruebas de sus atletas mediante la implantación de evidencias falsas y que había eliminado los archivos que permitirían dar a conocer los casos de dopaje positivo.

Mientras tanto Argentina contará con 178 atletas argentinos pariticiparán de los Juegos Olímpicos en diversas disciplinas.