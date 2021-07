El caso de la influencer YosStop sigue generando polémica en México. En esta ocasión, el novio de la famosa influencer Yoselinne “N”, Gerardo González, publicó un video en las redes sociales en donde pidió al público cuestionar todo lo que se dice en torno al caso mediático de la influencer de 30 años, la cual permanece detenida por pornografía infantil.

Luego de la detención de la famosa influencer mexicana Yoselinne “N”, conocida como YosStop el pasado 29 de junio, la opinión pública en dicho país no para de hablar de un tema que tomó relevancia unos meses previos a la aprehensión de la youtuber.

Ahora fue el turno del novio de la influencer de dar su opinión sobre el caso. Gerardo González, quien es su pareja hace 8 años, publicó un video en el canal de YouTube “JustYos”, en donde expresó su completo apoyo a la creadora de contenido.

“Quiero agradecerles a ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía hacia todo lo que está sucediendo. Sé que ha habido muchas dudas al respecto porque ha habido mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan algo que nada que ver”, agradeció en la grabación que dura cerca de un minuto.

González aseguró que su novia no almacenó ni distribuyó pornografía infantil, sino que se encuentra detenida por “terminología”. En ese sentido, argumentó que Yoselinne “N” únicamente comentó un contenido viral del momento.

“Ustedes pueden difundir lo que quieran, porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión”, especificó.

Asimismo, el músico detalló que la influencer no conoce a nadie de los involucrados en el abuso sexual que sufrió la joven Ainara Suárez, quién padeció la agresión física y sexual cuando era menor edad y posteriormente tuvo que ver cómo el vídeo del hecho se volvió viral en internet,

“Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados, Yoselinne obviamente no estaba presente el día que se grabaron ese video. Yoselinne no tiene nada que ver (...) es completamente ajena, ella solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”, indicó.

Después de ello, utilizó su cuenta de Instagram, a través de las historias, para pedirle al público en general que “cuestionen toda la información”. Y recalcó una de sus declaraciones realizadas en el video de Youtube.

“¡Gracias por su apoyo! Recuerden que hay mucha información falsa circulando. ¡Se vale!... pero convierten la información en entretenimiento redituable para ellos. ¡Cuestionen toda la información!”, Así pudo ver en las instastories de la cuenta @gobg29:

Esta publicación causó revuelo en las redes sociales. Incluso se ha llegado a especular que la autora de dicho comentario sería la misma Yoselinne Hoffman, desde el interior del penal de Santa Martha Acatitla, en donde permanece detenida desde el pasado 29 de junio.

Los usuarios de las redes creen quien la influencer de 30 años habría “ordenado” publicar dicho mensaje. Los mismos indican que a pesar de que los presos de cualquier institución penitenciaria presuntamente no tienen acceso a telefonía móvil, algunos afirman que esta situación es “pasada por alto”, por tratarse de una popular youtuber.

¿Quién es el novio de YosStop?

Su nombre es Gerardo González Bañales y mantiene una relación con Yoseline Hoffman hace más de ocho años. Durante este periodo de tiempo han tenido algunos altibajos, incluso llegaron a terminar su romance, pero el 14 de febrero del año pasado se reconciliaron. Algo que fue tomado muy bien por sus seguidores en las redes sociales.

La pareja compartían permanentemente fotos en las que se les muy románticos, y destacando el amor que ambos se tienen. González ha apoyado los proyectos de YosStop como youtuber y empresaria, incluso tienen un canal de YouTube juntos, en donde hablan del noviazgo y la vida en pareja.

Por su parte, la pareja de YosStop también tiene proyectos personales. Los cuales están enfocados en el mundo de la música e incluso se pueden encontrar algunas de sus canciones en plataformas digitales. Sin embargo, debido a que su carrera musical no tenido el éxito esperado, decidió incurrir en una nueva faceta como vlogger.