Aliada a Evo Morales, aunque el pasado domingo se sumó al pedido de renuncia para pacificar el país, la Central Obrera Boliviana (COB) dio un ultimátum: si el caos no termina, serán ellos mismos los que se encargarán de garantizar el orden. El secretario ejecutivo de la entidad, Juan Carlos Huarachi, envió este martes un mensaje "a los líderes políticos y cívicos que han ocasionado todo este caos, división y dolor en el pueblo boliviano". "Les damos 24 horas para restablecer el orden constitucional", advirtió.

Habrá que esperar, entonces, si la autoproclamación presidencial de Jeanine Áñez sirve para calmar las aguas en un país convulsionado o si, por el contrario, los seguidores de Evo Morales lo toman como una preocupación y la violencia se queda en las calles por un tiempo más.

"Nuestro país no se merece eso. La historia un día los juzgará", disparó el sindicalista, antes de afirmar: "De no darse una solución en el lapso de 24 horas y no restablecer el orden constitucional, la COB se verá en la obligación y la necesidad de declarar huelga general indefinida, con movilización y traslado de sus sectores afiliados a la ciudad de La Paz para garantizar y restablecer el orden del país, la paz social y el respeto a la democracia".

La principal central obrera de Bolivia había fijado postura el pasado domingo, cuando se sumó a los pedidos de renuncia del hasta entonces presidente. "El pueblo está pidiendo. Por eso le pedimos al presidente que reflexione. Si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente", había manifestado Huarachi.

