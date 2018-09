Un museo dedicado al capo colombiano de la droga Pablo Escobar fue cerrado por las autoridades en la ciudad de Medellín, informaron fuentes oficiales.



Este sitio, visitado por turistas extranjeros pero no autorizado oficialmente, exponía excentricidades del difunto narcotraficante como carros antiguos, motos y hasta una pared falsa que en otra época le sirvió de escondite.



El lugar pertenece a Roberto Escobar alias El Osito, hermano y uno de los hombres más cercanos del ex jefe del cartel de Medellín (noroeste).



La casa museo del barrio exclusivo de Las Palmas era uno de los puntos de referencia de los llamados “narcotours”, de los cuales también hacen parte el edificio Mónaco, ex propiedad de Escobar, y el cementerio Montesacro, donde yacen sus restos.



La propiedad fue sellada este miércoles en un operativo conjunto entre la alcaldía de Medellín, el viceministerio de Turismo y el servicio de migración colombiano.



Según la secretaría de Seguridad de la ciudad, al menos siete extranjeros se encontraban en el sitio al momento de la inspección.



La entidad confirmó a la AFP que los visitantes pagaban 90 mil pesos (unos 30 dólares) por entrar al museo y 106.000 (cerca de 35 dólares) por el tour completo.



La alcaldía informó que el lugar no disponía de las autorizaciones legales para prestar servicios turísticos ni comerciales, por lo cual procedió a "la suspensión temporal de la actividad de este establecimiento".



"Yo quisiera que la gente cuando venga a nuestra ciudad y venga a nuestro país no venga a hacerle apología al delito. Y mucho menos que se llenen de plata justamente quienes más daño le hicieron al país", dijo a la prensa el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga.



Por su parte, El Osito dijo que no cobraba por entrar a su casa y que durante el operativo sólo encontraron a dos turistas.



"Usted venía a mi casa, se tomaba una foto conmigo, hacía una donación a una alcancía que solamente la llave la tiene un sacerdote, y él venía y recogía el dinero para comprarle comida a los ancianitos que hemos recogido de la calle", insistió.



Aseguró que reabrirá el museo una vez que tenga los papeles en regla. Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, tras fundar un imperio del crimen y el narcoterrorismo. Murió durante una fuga en 1993.