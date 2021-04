Un joven chef argentino fue uno de los dos héroes que saltaron a las aguas heladas del río Támesis en la medianoche del sábado 24 de abril para ayudar a una mujer que se había caído del Puente de Londres, se informó hoy.



El chef y la mujer se salvaron, pero lamentablemente el otro joven murió ahogado. El héroe es Joaquín García, un chef de 21 años, que fue entrevistado por el diario The Sun.



El joven argentino saltó después de que lo hiciera Folajimi “Jimi” Olubunmi Adewole, de 20 años, pero fue arrastrado por la corriente y su cuerpo fue rescatado alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente.



La policía de la ciudad de Londres dijo que los servicios de ambulancia y los guardacostas fueron llamados al lugar para tratar de ayudar a las tres personas en el agua.

. Folajimi 'Jimi' Olubunmi Adewole, el joven que se ahogó tras intentar rescatar a la chica.

, relató.



"Ya se había quitado la camisa y yo me quité hasta los pantalones y los calcetines. Comenzó a contar hacia atrás desde tres, pero yo salté. No lo volví a verlo después de eso", prosiguió.



Según García, nadó hacia la mujer y la ayudó a mantenerse a flote hasta que la policía llegó alrededor de las 12.30 de la medianoche del sábado.



"Tan pronto como la vi, quise ayudarla. Cuando pasé por encima de la baranda pensé 'no hay vuelta atrás'. Pude nadar hacia ella y sostenerla, le dije que mantuviera la calma y que tratara de flotar", contó.

El argentino agregó que apenas sintió el frío porque estaba concentrado en ella, que parecía apenas estar consciente."Me di cuenta de que llevaba un gran abrigo inflado que le pesaba, así que se lo quité. Uno de los policías dijo que le salvé la vida. No me siento como un héroe, me alegro de que esté viva, pero estoy triste por Jimi", expresó el joven chef argentino.Joaquín, nacido en Argentina, mantuvo a la mujer flotando en el agua durante 15 minutos, hasta que un bote de rescate de la policía fue a su rescate., explicó García.

indicó.Nadar en el Támesis se considera peligroso debido a las aguas residuales, las mareas, las corrientes frías y el tráfico marítimo que circula en este río.