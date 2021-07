Como un gurú financiero, un ciudadano chileno acertó en apostarle a los Bitcoins. Su vida está rodeada de lujos. Sus bienes van desde yates, autos deportivos alemanes e italianos, aviones privados y caserones en el mundo.

En el 2013, Jeremie Davinci les dijo a todos, en una publicación en sus redes sociales, que inviertan en Bitcoins. En ese año todos se le reían en la cara. Ahora, sostiene que no quiere que aquellos que no le hicieron caso se lamenten.

"Mira, por el precio de un boleto de lotería puedes tener Bitcoin (BTC) durante 10 años y convertirte en millonario. Es hora de que dejes de vivir con miedo. Si va a cero pierdes $1, ¡a quién le importa!”, escribió Jeremie en el video que publicó en YouTube en 2013.

Además, agregó: “Pero si estoy en lo correcto, quiero que todos ustedes me agradezcan, no me hará feliz si regresan a mí en 10 años diciendo ‘amigo, desearía haberte escuchado en 2011 o 2013″.

Como buen promotor, Jeremie explicó qué era un Bitcoin: "es una criptomoneda digital y una moneda del sistema monetario mundial que permite a las personas enviar o recibir dinero a través de Internet, sin un tercero".

A pesar de los malos pronósticos y de millones de personas que desconfiaron de esta criptomoneda digital, el valor aumentó de manera exponencial con los años y, ahora, Davinci goza de un estilo de vida lleno de lujos, en el que se le suele ver abordando aviones privados, sentado detrás del timón de autos deportivos de lujo y paseando en yate por playas paradisíacas, acompañado de sus amigos.

"No es nada de lo que preocuparse", escribió el chileno millonario en su cuenta de Twitter cuando lo inquirieron por el desplome del valor de la criptomoneda en mayo pasado.

El desplome del Bitcoin en mayo

El 12 de mayo de este año, una abrupta caída del valor del Bitcoin (aproximadamente un 50%) puso en alerta a todos los inversores. Pero, ¿qué fue lo que sucedió para que se diera este declive?

Según los especialistas financieros, uno de los motivos tuvo que ver con que se conoció que Estados Unidos tuvo la mayor inflación interanual en los últimos 13 años. Por otro lado, hubo un suceso protagonizado por una de las fortunas más importantes del mundo.

Tesla, la compañía de Elon Musk, anunció que iba a dejar de aceptar bitcoin como forma de pago por sus vehículos eléctricos, debido al daño ambiental que se genera a la hora de minar la divisa. "Nos preocupa el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para la minería y las transacciones del Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de todos los combustibles", aseguró Musk por entonces.

Tras ese desplome del Bitcoin, generado en parte por las declaraciones de Musk, el multimillonario decidió aclarar en Twitter que la "criptomoneda es una buena idea en muchos niveles". "Nosotros creemos que tiene futuro, pero esto no puede venir a costa del medio ambiente".

Esas declaraciones hicieron que, en ese mismo día, el Bitcoin llegó a cotizar a US$ 47.400 por unidad, lo que representó una caída del 19% en menos de 24 horas. El último "golpe de gracia" se lo dio China cuando aseguró que tiene la intención de tomar medidas enérgicas contra la minería de criptomonedas como parte de un esfuerzo por controlar los riesgos financieros.