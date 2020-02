Con más de 24.000 casos de coranavirus solo en China, un número creciente de zonas de ese país ha impuesto restricciones en los últimos días lejos de la provincia de Hubei, el epicentro del brote, en un intento desesperado por frenar el virus.

Millones de habitantes tienen desde este miércoles orden de permanecer enclaustrados en casa, en ciudades con las calles cercadas, mientras las autoridades luchan contra un brote que ya mató a 493 personas.

También se dio a conocer que unos 56 millones de personas de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, han vivido prácticamente confinadas desde la semana pasada. En Hangzhou, a unos 175 kilómetros al suroeste de Shanghái, unas vallas verdes bloquean las calles que conducen a la sede del gigante tecnológico chino Alibaba mientras un avión de combate sobrevolaba la zona en círculos. A los repartidores se les permitió entrar para las provisiones.

Al menos otras tres ciudades de la provincia oriental de Zhejiang - Taizhou, Wenzhou y partes de Ningbo - han impuesto las mismas medidas, lo que afecta a unos 18 millones de personas. Las autoridades han fomentado políticas similares en dos ciudades en la provincia más al noreste de China, Heilongjiang, y un puñado de otras a lo largo de la costa este.

.

En la provincia de Henan, que limita con Hubei, un distrito de la ciudad de Zhumadian decidió que solo una persona podía abandonar un hogar cada cinco días. A los residentes se les ofrecen recompensas en efectivo por denunciar a personas de Hubei. Se cree que la enfermedad surgió en diciembre en un mercado Wuhan, la capital de Hubei, que vendía animales salvajes, y se propagó rápidamente con motivo de los viajes por las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero.

La mayoría de las muertes han sido en esta provincia y las autoridades han señalado que la tasa de mortalidad, alrededor del 2%, está por debajo de la del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), otro coronavirus que mató a unas 800 personas en 2002-2003. La epidemia ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia sanitaria mundial, a varios gobiernos a establecer restricciones de viaje y a las aerolíneas a suspender los vuelos hacia y desde China.

La OMS también indicó que las dramáticas medidas tomadas por el país asiático ofrecieron la oportunidad de detener la transmisión, a la vez que agregó que el brote todavía no puede ser considerado una pandemia. Sin embargo, la preocupación mundial aumenta, dado que más países han detectado casos que no fueron importados de China y 10 personas dieron positivo al virus en un crucero en cuarentena frente a las costas de Japón. En el resto del mundo, 23 estados reportaron casos, aunque todavía no hay contagios confirmados ni en África ni en Latinoamérica.

Más controles en aviones

El director general y CEO de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Alexandre de Juniac, sostuvo este miércoles que el organismo trabaja estrechamente con la OMS frente a la crisis por la propagación del coronavirus. "La movilidad global que crea la aviación es un factor en la propagación del virus y por lo tanto, trabajamos estrechamente con la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de poder poner en práctica lo que las autoridades de salud pública necesitan que hagamos”, indicó De Juniac durante la Cumbre Aeronáutica y Reguladora de Aviación (CAPA Qatar) que se realiza en Doha, Qatar.



El ejecutivo señaló que se definieron "estándares de la industria para mantener a nuestros pasajeros y tripulación seguros y saludables". Al respecto mencionó "la orientación para la tripulación, el personal de primera línea, limpieza y mantenimiento. Estas acciones están respaldadas por la OMS, y en algunos casos incluidas en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI)”.