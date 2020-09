China prevé fabricar 610 millones de dosis de la vacuna del coronavirus antes de que acabe este año y 1.000 millones en 2021, aseguró este viernes el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud, Zheng Zhongwei.



En una rueda de prensa, Zheng anunció este viernes que 11 vacunas de cinco compañías con participación del país están en la fase 3 de ensayos clínicos sin haber mostrado efectos adversos y agregó que esperan poder aplicarla masivamente "lo antes posible".



En ese sentido, el científico señaló que las llamadas vacunas de emergencia, que China comenzó a aplicar el pasado julio, se han utilizado en "grupos de riesgo" y han presentado resultados "muy sólidos".



"Hemos tenido un mecanismo muy estricto para verificar cualquier reacción adversa para todos los que han participado en el proceso. No se detectó ningún caso adverso ", recalcó.

Por su parte, el director del centro biológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Zhang Xinmin, explicó en la misma conferencia de prensa que hasta cierto punto es "normal y aceptable" que las vacunas en pruebas puedan presentar algunos efectos adversos.



"Algunas, como las del dengue, lo hicieron, pero en este caso no ha ocurrido. No obstante, se necesita más tiempo de observación hasta poder dar por concluidas las pruebas de la fase 3", que es la última instancia de ensayos clínicos, reconoció Xinmin.



Respecto a las informaciones que circularon sobre la peligrosidad de las mutaciones del virus, Zhang recalcó que no han comprobado que "haya grandes cambios" en las diferentes cepas existentes en los países tras comparar las secuencias genéticas y que existe un "gran nivel de similitud" entre ellas y por eso, creen que estas vacunas serán "válidas para todas las cepas".

Quien también participó de la rueda de prensa fue el jefe epidemiólogo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China,, también presente en la conferencia de prensa, dijo que los resultados de fase 3y aseguró que, según las conclusiones preliminares, las vacunas sonEn cuanto a la distribución de las vacunas entre la población una vez que estén listas,explicó que establecerán tres grupos catalogados en alto riesgo, personas vulnerables y, por último, la población en general.Los expertos no quisieron adelantar una fecha para que las vacunas puedan ser aplicadas de manera masiva. Sin embargo,, directivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, destacó que Chinay recalcó que, aunque es urgente que salgan al mercado, hay que estar seguros de que las pruebas se concluyan con éxito.

Por otro otro, la vacuna de la Universidad de Oxford, elaborada por el laboratorio AstraZeneca, obtuvo inmunidad legal en caso de que sus vacunas contra el coronavirus no funcionen en los países de la Unión Europea y hace una semana reanudaron los ensayos clínicos interrumpidos por una reacción adversa en un voluntario.