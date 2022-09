Al menos cinco personas murieron y otras seis fueron rescatadas con vida tras hundirse un barco luego de un posible choque contra una ballena frente a las costas de Nueva Zelanda.



Once personas viajaban en una embarcación cuando, cerca de las 10 hora local (19 del viernes de Argentina) comenzó a hundirse en la bahía de Goose, unos 170 kilómetros al suroeste de la capital del país, Wellington, según reveló este sábado la Policía local al diario The New Zealand Herald.

Personal policial neozelandés remarcó a los medios locales que el hecho fue causado por una "colisión". Si bien el gobernador de Kaikoura, Craig Mackle, indicó que el barco chocó contra una ballena, la Policía no pudo confirmar la causa del siniestro hasta el momento.

"Éste fue un acontecimiento trágico y la Policía está brindando apoyo a todos los implicados en este momento tan difícil”, resaltó Mackle en contacto con la prensa.



Fuentes de la fuerza de seguridad detallaron que cinco cuerpos sin vida fueron retirados del agua por buzos mientras avanza el proceso de identificación de las víctimas, que serían parte de un grupo de personas que viajaba para observar pájaros en la zona.

La versión policial

"La información que tenemos en este momento es que parece ser una colisión. ¿Con qué?, no lo sabemos en este momento", dijo el sargento de la Policía de Kaikoura Matt Boyce en rueda de prensa, al definir al incidente como "sin precedente".

El oficial, por último, precisó que durante este período del año las ballenas jorobadas suelen nadar por la costa de Kaikoura, donde también se encuentran grupos de cachalotes.

Kaikoura es un destino popular por el avistamiento de ballenas; hay varios negocios que ofrecen viajes en helicóptero o barcos para que los turistas puedan ver también delfines y otras especies.