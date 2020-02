Cinco nuevos casos en Sevilla elevaron este viernes a 30 el número de contagios por COVID-19 en España, donde un paciente se encuentra en estado grave, mientras al menos tres que presentan síntomas leves serán atendidos a nivel domiciliario.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, informó que el balance total de diagnósticos por coronavirus es de 30 personas, más las dos que fueron dadas de alta hace varios días. Entre los contagios, tres son "autóctonos" pero el riesgo de transmisión local es "bajo", explicó Simón en conferencia de prensa.



"Se está trabajando activamente en identificar todos los contactos. También en encontrar el origen de este caso y tirar hacia atrás para ver todos sus movimientos", señaló el experto al referirse a los casos de Madrid y Sevilla de los que no se tiene constancia que hayan viajado a zonas de riesgo.

A pesar de que España sigue sumando cada día nuevos contagios, por el momento no se va a subir el nivel de alerta que permanece en moderado. Los últimos nuevos casos fueron todos " importados" subrayó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.Simón también se refirió al único caso grave, un hombre de 77 años con patologías previas internado en Madrid. Por regiones, España registró 8 en Valencia, 6 contagios en Andalucía, 6 en Canarias, 5 en Madrid, 3 en Cataluña, 2 en Castilla y León, 1 en Baleares, y 1 en Aragón.España recomendó no viajar a China, Japón, Irán, Corea del Sur, Singapur y cuatro regiones del norte de Italia. " Cualquier persona que tenga una sospecha al retorno de una zona de riesgo debe llamar al 112 (emergencia) que le van a indicar qué hacer. No es necesarios ir a los centros de salud", subrayó Simón.

" Si tienen síntomas leves mejor quedarse en casa. Si alguna personas tienen que ir al centro sanitario que no lo haga acompañado e informe de la situación en admisiones",apuntó.Por otro lado, el secretario de Salud Pública del gobierno catalán,, afirmó que " si no hay complicaciones, las tres personas afectadas por coronavirus en Cataluña serán atendidas en sus domicilios".