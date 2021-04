La justicia de Metán, en Salta, citó a declarar a un nene de nueve años por “rayar un auto” y se generó una gran polémica. "Yo no hice nada, mami", dijo el menor en medio de una crisis de llanto.

Ramón Alberto Haddad, juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, es quien está a cargo del caso. “No estoy acostumbrado a dar entrevistas respecto de lo que se hace o no se hace. La verdad es que se esta actuando conforme a derecho. Ayer (por el lunes) vino la mamá del niño y se le explicó absolutamente todo. Es inimputable. No está recibiendo trato de ninguna manera. Estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Se lo cita a una declaración de conocimiento directo como dice el papel, no a indagatoria”, dijo en diálogo con El Tribuno.

Sobre si no resulta desmedido el proceso judicial por la sola y supuesta acción de rayar un auto, contestó al citado medio: “Yo no voy a seguir hablando del caso, le pido mil disculpas”.

El “denunciado”, de apenas nueve años, fue acusado de rayar un auto por un vecino a quien, previamente, la madre del niño había denunciado por amenazas y agresiones.

Unos días antes de que le llegara la notificación, una patrulla policial con personal uniformado llegó a la casa del niño para realizar un procedimiento de “identificación” del acusado de dañar la pintura del vehículo. Lo obligaron a firmar la constancia de este operativo según el testimonio de su madre, una conocida periodista de Metán.

“Se asustó tanto que lloraba y me decía ‘mami yo no hice nada’. Firmó con uno solo de sus nombres porque no podía escribir el otro por los nervios y la angustia que tenía”, relató la madre.