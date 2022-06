En la actualidad, la mayoría de los habitantes del territorio nacional busca alternativas para realizar inversiones exitosas con su capital y generar ganancias. El proceso inflacionario que afronta el país abre las puertas a nuevos modos de participación en el mundo de las finanzas.

Sin dudas, el mercado ya no es lo que era hace diez años, o incluso cinco. Dentro de los cambios más relevantes se encuentran la gran cantidad de transacciones que podemos realizar desde nuestro propio hogar. Las finanzas online ofrecen una dinámica imprescindible para quienes desean operar sin tantos intermediarios.

Otra de las ventajas radica en las distintas formas en las que se pueden llevar a cabo las operaciones. Estamos viviendo el boom de las criptomonedas y el advenimiento de figuras financieras disruptivas y populares, lo que nos brinda un abanico de opciones a la hora de diversificar nuestro dinero.

Lo más importante a tener en cuenta es que debemos estar informados para poder realizar operaciones convenientes. Toda la información que necesitamos está a nuestro alcance, sólo es cuestión de detenernos a investigar.

Si bien la modalidad que adoptamos a la hora de invertir es exclusivamente nuestra decisión, debemos considerar el éxito y el alcance de ciertos productos como son las opciones binarias en Argentina.

Este tipo de producto tiene una serie de ventajas que debemos analizar con detenimiento para entender el porqué de su popularidad y cómo puede ayudarnos a incrementar nuestro capital.

¿Qué son las opciones binarias?

Como su nombre bien lo indica, sólo podemos obtener dos resultados de este tipo de producto, o logramos una ganancia respecto a lo que invertimos, o perdemos nuestra inversión.

Parece tratarse de un sistema muy simple, pero no debemos confiarnos y tenemos que realizar todas las preguntas que necesitemos para entender en profundidad las reglas del juego.

Si pudiéramos resumir el concepto de este nuevo modelo en cuatro simples palabras podríamos decir “a todo o nada”. Esta frase representa de la mejor forma en qué consisten las opciones binarias.

Sin embargo, existen detalles que debemos conocer antes de llevar adelante cualquier tipo de operación del tipo de opciones binarias. Lo más importante es entender que no funcionan de la misma manera que el resto de los productos que operan en el mercado.

Las opciones binarias nos permiten operar de forma más sencilla, ya que no realizamos apuestas en términos de precios y plazos como se hace en las opciones convencionales, sino que, fijando con anterioridad un plazo, apostamos por la opción de subir o por la opción de bajar.

¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realizamos una apuesta o predicción por la opción de subir o de bajar respecto al precio de algún instrumento financiero y, una vez que vence el plazo definido, podemos recuperar la totalidad de nuestra inversión sumado a un porcentaje de ganancia si acertamos, o podemos perderlo todo si nuestra predicción no fue correcta.

Hablando en terminología financiera si acertamos la apuesta se dice que la opción binaria expiró “in the money”, pero si no acertamos en nuestra predicción, se dice que la opción binaria expiró “out of money”. Estas expresiones dan cuenta de la dualidad intrínseca en este tipo de operaciones.

¿Por qué es conveniente esta modalidad de inversión?

Las nuevas dinámicas cambiarias y los movimientos del mercado hacen que no exista ningún tipo de inversión susceptible de estabilidad alguna. El mundo de las criptomonedas se encuentra en alerta ante el detenimiento abrupto de la tendencia alcista y con ello, se debilita el discurso de la descentralización y el modelo ideal de inversión.

Cada vez son más las personas que buscan alternativas a la forma tradicional de inversión y las opciones binarias se posicionan como las preferidas por los usuarios que diversifican su capital para obtener ganancias.

El paso a paso para invertir en este producto

En primer lugar, debemos contar con un broker online confiable.

Pero, ¿qué significa que un broker sea confiable?

En la era digital es muy común encontrarse con páginas clonadas o estafas con un muy buen disfraz. Es por ello que debemos navegar con el mayor de los cuidados por aquellos sitios que ofrecen soluciones financieras.

Existen muchos factores que ayudan a determinar si un bróker es confiable o si se trata de sitios web que encubren estafas.

Primero debemos comprobar cuánta información sobre la empresa está disponible a los usuarios. Es recomendable que busquemos el nombre de la razón social con la cual está inscrito el broker y el lugar donde el mismo está radicado.

Además de las inscripciones, debemos poder acceder a información importante como el número de registro y las notas de riesgo correspondientes a las regulaciones que el mismo presenta. Este aspecto es muy importante porque marca la diferencia de los brokers fraudulentos que no cuentan con esta información.

También debemos prestar atención al dominio que utiliza el sitio web. Dentro de las extensiones de dominio consideradas confiables se encuentran los que terminan con “.com” que hacen referencia a entidades comerciales y “.org” que hace referencia a organizaciones sin fines de lucro. El resto de las extensiones deben despertarnos una alarma a la hora de operar online.

Luego existen aspectos relacionados con la práctica que involucran consultar a la comunidad de usuarios de la plataforma mediante foros, verificar que el sitio tenga cuentas demo donde se pueda realizar una simulación con dinero ficticio, entre otras buenas costumbres financieras.

El segundo paso en este proceso de inversión es realizar una predicción basándonos en la información que podamos recolectar sobre el activo por el que deseamos apostar.

En este caso, tendremos que contar con dinero en nuestra cuenta online, que puede ser muy poco para empezar, dado que en algunos casos se permiten mínimos de diez dólares, dependiendo del corredor con el que estemos operando.

Para cargar dinero en nuestra cuenta deberemos analizar los medios de pago permitidos por el broker, puede tratarse de transferencia bancaria, tarjetas de crédito, criptomonedas, entre otros. Con la cuenta cargada ya estaremos listos para completar nuestra nueva inversión.

En definitiva, las dos cosas más importantes que debemos considerar a la hora de invertir en opciones binarias están relacionadas con la practicidad y con el riesgo.

El beneficio es evidente, podremos generar una alta rentabilidad en un lapso temporal corto. Esto es muy llamativo e invita a capacitarnos para participar e invertir. Sin embargo, la segunda cosa más relevante es saber que toda inversión conlleva un riesgo, y este caso no es la excepción.

El refrán propio del mundo de las criptomonedas vale en cualquier tipo de inversión, “no debemos invertir dinero que no estemos dispuestos a perder”.

En un mercado caótico y poco amigable, donde la alternativa de las criptomonedas se encuentra en alerta extrema por la finalización de la racha alcista, tener alternativas de inversión financiera es un lujo que no debemos desaprovechar.

El objetivo debe ser minimizar los riesgos lo más posible, controlando todas las variables que estén a nuestro alcance e investigando y analizando toda la información que seamos capaces de recolectar.

Luego sólo nos queda comenzar con nuestra primera operación y confiar en nuestro instinto y nuestro proceso de aprendizaje. Siempre hay una primera vez y esta experiencia puede ser muy beneficiosa para nuestra situación monetaria, si lo hacemos a consciencia.