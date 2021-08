"Me están cobrando 60.000 yenes [unos 550 dólares]. Voy a morir". "He recibido un mensaje unilateral que me dice que debo pagar dentro de 2 semanas debido a un error de pago". Estos son algunos de los mensajes que los usuarios del servicio Demae-can han publicado en sus redes sociales, luego de enterarse que deberán pagar por 3 años de comida gratis en menos de un mes.

El 30 de junio, la compañía japonesa de entrega de comida a domicilio informó que un error en el procesamiento de pagos para ciertos pedidos durante los últimos tres años, si bien fueron realizados correctamente a través de las aplicaciones de pago de los operadores de telefonía móvil, provocó que los transportistas reembolsen o cancelen cualquier cargo.

.

Lo más sorprendente del caso es que la compañía comenzó a aceptar pagos realizados a través de estos operadores de telefonía móvil (a saber, DoCoMo, au y SoftBank) en 2018, por lo que el error parece haber ocurrido en cualquier momento entre agosto de 2018 y el 15 de abril de 2021.

Demae-can ahora está buscando pagos retroactivos de suma global de los usuarios afectados durante los casi cuatro años que perduró la confusión. La compañía aún no ha realizado una declaración formal con respecto a los detalles del error de sistema, por lo que aún no se sabe cómo se ignoró por tanto tiempo tan costosa confusión.

“Sus cargos por comida, entrega y servicio ascienden a un total de 0 yenes. ¡Que lo disfrute!”, era el mensaje que recibían por error los compradores.

Mientras tanto, los usuarios que han gozado de comidas gratis han recibido ultimátums de la empresa, que espera un reembolso del total gastado dentro de dos semanas. Por su parte, los damnificados reclaman que el error no es de ellos por lo que se niegan a pagar, especialmente cuando el reclamo se produce recién tres años después de las transacciones. No queda claro que sucedería en el caso de negarse a pagar lo exigido por la compañía, que en algunos casos conocidos supera los $53,200 pesos argentinos.

Demae-can: uno de los principales servicios de entrega de alimentos en Japón

La cadena de delivery de comida es popular en Japón.

Demae-Can es una reconocida empresa de delivery que permite a los clientes realizar pedidos inmediatos en restaurantes que ofrecen entrega a domicilio en todo Japón. Sus servicios cubren múltiples categorías de tiendas que incluyen pizza, comidas en caja bento, comida china, sushi, cocina occidental, licores y más.

De esa manera, los usuarios pueden verificar información como los elementos del menú y los tiempos de espera actuales y realizar pedidos, junto con ofertas especiales. Se trata de una forma rápida de compra por Internet que puede tardar tan solo 20 minutos desde que se realiza un pedido hasta que se entrega el producto y se completa el pago. Aunque claro está, no siempre sale bien.

La compañía fue aplaudida meses atrás cuando, en colaboración con la empresa Yoshinoya (marca detrás del emblemático tazón de carne consumido a lo largo de Japón) pusieron su nueva flota de drones a servicio del personal sanitario, entregando platos de comida a diferentes hospitales manteniendo el distanciamiento social.