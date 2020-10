El contagio de coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incorporó al debate estadounidense y mundial un nombre prácticamente desconocido hasta la fecha, el Regeneron, un tratamiento aún experimental que busca reducir la carga viral y aliviar los síntomas no hospitalizados con Covid-19, desarrollado con células derivadas de tejido fetal, una práctica que Trump condenó anteriormente en reiteradas ocasiones.



El cóctel de anticuerpos para Covid-19 que el presidente Trump promocionó ayer por la tarde se desarrolló con células originalmente derivadas de tejido fetal, una práctica que su administración se propuso restringir, según informó el diario estadounidense The New York Times.



Trump recibió la semana pasada el cóctel de REGN-COV2, esencialmente anticuerpos sintetizados en células vivas y administrados para ayudar al cuerpo a combatir la infección, al que luego calificó como "una cura".



El medicamento se encuentra en etapa de investigación y ya pasó por las fases 1, 2 y 3 de ensayo, y fue probado en 275 pacientes, todos con Covid-19, según los datos preliminares difundidos por la compañía.

Laboratorios de Regeneron



La empresa a cargo del REGN-COV2 informó que su desarrollo y fabricación fueron financiados con fondos federales del Gobierno de Estados Unidos y se trata de "una combinación de dos anticuerpos monoclonales diseñado específicamente para bloquear el poder de infección del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19".



En junio de 2019, la administración Trump suspendió los fondos federales para gran parte de la nueva investigación científica que utiliza tejido fetal derivado de abortos.



"Promover la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es una de las principales prioridades de la administración Trump", escribió el ministerio de Salud, que prohibió "investigaciones internas que requieran la adquisición de tejidos fetales de abortos selectivos".

.



Este tipo de procedimiento también se usó para probar el antiviral Remdesivir, también aplicado a Trump, y está siendo utilizado por al menos dos empresas para la vacuna contra el Covid-19, Moderna y AstraZeneca.



"Una revelación vergonzosa para un presidente 'pro vida' que hace alarde de la lucha contra el aborto para aumentar su propia consenso en el electorado más conservador, a partir de textos evangélicos", indicó el diario neoyorquino.



De esta forma, el cóctel en cuestión reduce la carga viral y alivia los síntomas en pacientes no hospitalizados con Covid-19. Ya durante las etapas de prueba, los participantes voluntarios fueron divididos en tres grupos: uno que recibió (al igual que Trump) una dosis única de 8 gramos, considerada la más alta; a otro se le suministró una infusión de 2,4 gramos; y el tercero solo obtuvo un placebo.



Para desarrollar el REGN-COV2, los científicos evaluaron miles de anticuerpos producidos por ratones, que habían sido modificados genéticamente para tener una respuesta inmune similar a la humana.



"El mayor beneficio del tratamiento se dio en los pacientes que no habían montado su propia respuesta inmune efectiva, lo que sugiere que el REGN-COV2 podría proporcionar un sustituto terapéutico a la respuesta inmune natural", explicó el presidente y director científico de Regeneron, George D. Yancopoulos.

.



Hoy, un día después de que Trump calificara al cóctel como "una cura", la empresa solicitó al Estado una "autorización de emergencia" para que el fármaco esté disponible a toda la población, lo que provocó que sus acciones se disparen en la bolsa.



Hasta que la FDA dé su aprobación al medicamento, la única manera de acceder a ese tratamiento, es presentándose voluntario a ensayos clínicos. Sin embargo, la única excepción es el "uso compasivo" y solo se permite para pacientes en estado crítico o cuya vida esté en peligro.