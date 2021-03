La Agencia Espacial Europea (ESA) dio a conocer a un robot esférico que se usará para examinar las cavidades lunares. Fue denominado DAEDALUS y podría ser de ayuda para la permanencia prolongada en la Luna.

El organismo del viejo continente trabaja en este proyecto junto con investigadores de la Universidad Julius-Maximilians de Alemania. Los detalles del diseño se conocen mientras diversas agencias y compañías privadas avanzan en sus planes para regresar a la Luna en esta misma década.

Desde la propia ESA comparan a este elemento con una bola de hámster, aquellas que los roedores utilizan para moverse en un espacio cerrado. En concreto, La esfera de 46 cm de diámetro llevaría una cámara estereoscópica inmersiva, un sistema lidar de radar láser para el mapeo 3D del interior de las cuevas, sensores de temperatura y un dosímetro de radiación, así como brazos extensibles para ayudar a despejar obstáculos y probar las propiedades de las rocas.

DAEDALUS (siglas de “Descent And Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures”) bajaría a la boca de la cueva con una correa, de la cual luego se desconectaría para rodar de forma autónoma. La correa colgante funcionaría como un receptor de wifi, lo cual le permitiría a Daedalus transmitir la información que encuentren en esa superficie.

"El diseño está impulsado por el requisito de observar el entorno en 360 grados y la necesidad de proteger el interior del duro entorno lunar”, explicó Dorit Borrmann, miembro del equipo a cargo del desarrollo.

“Con las cámaras actuando como un sistema de visión estéreo y el mediciones de distancia láser, la esfera detecta obstáculos durante el descenso y navega de forma autónoma al llegar al suelo del foso “, agregó.

Es importante mencionar que este trabajo aún es un prototipo de exploración y que, en ese sentido, no hay garantías de que llegue a la superficie lunar. Sin embargo, podría ser una herramienta vital si se convierte en realidad. En las mencionadas cuevas los investigadores pudieron encontrar material relativamente intacto, incluido un posible hielo de agua. Esos espacios podrían incluso ser adecuados para asentamientos lunares, sirviendo de protección contra micrometeoritos, radiación y temperaturas extremas en aquel paraje.