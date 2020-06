Algo escalofriante le pasó a una pareja de Gran Bretaña que fue al supermercado a comprar frutas y verduras y se encontró con una desagradable sorpresa.

Matt Fry y Monika Vasyl estaban abriendo las bolsas de cartón de cada una de las cosas que habían adquirido y cuando el hombre abrió el de las bananas, se llevó el susto de su vida.

Un escorpión gigante salía de adentro de la mencionada fruta y ambos no dudaron en gritar en cuanto lo vieron e inclusive los vecinos se preocuparon por la situación.

.

A pesar del pánico, Matt reaccionó rápidamente y lo atrapó, antes que le haga daño a ellos mismos o a sus mascotas.

El escorpión entre las bananas.

"Me di cuenta de que era un escorpión de inmediato y estaba un poco asustado, pero al principio no se movía, así que pensé que tal vez había muerto. A Monika realmente no le gustó, así que lo puse en un frasco, le hice un poco de espacio libre en la habitación y le di algo de comida por si acaso", aseguró Fry.

Los dueños de la casa hasta le pusieron nombre al escorpión.

Lo insólito es que lo mantuvieron varios días en su casa y hasta le pusieron Simón como nombre a esta nueva adquisición de la familia, que igualmente fue "echada del hogar" días más tarde.