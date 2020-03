El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado un endurecimiento de las condiciones del confinamiento al que está sometida la población española, paralizando todas las actividades no esenciales, coincidiendo con el inicio de la tercera semana de encierro por la pandemia de coronavirus, que ya se cobró casi 5.700 víctimas fatales en España.



Concretamente, a partir del próximo lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril incluido, los españoles no podrán salir más de sus casas a trabajar, algo que está permitido actualmente, excepto aquellos que desempeñen labores esenciales.

"En España vivimos las horas más amargas, más duras, más tristes. El virus nos golpea con una violencia despiadada", aseguró el socialista Sánchez en una videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, antes de anunciar que "todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa”.





La decisión supone un giro en la posición del Ejecutivo español, que se negaba a limitar toda actividad productiva como ya hizo Italia, algo que reclamaban varios sectores y el Gobierno secesionista de Cataluña, la segunda región con más contagios, después de Madrid.



Sánchez explicó, no obstante, que la medida es "absolutamente excepcional", que durará solo 10 días, y que los trabajadores que tengan que parar su actividad tendrán un permiso retribuido "recuperable" durante todo el tiempo y recibirán su salario "con normalidad".

La pandemia de coronavirus sigue desangrando a España, tras registrarse un nuevo récord de fallecidos en un día, 832 víctimas, que eleva el total de muertos a 5.560, mientras los contagios también se dispararon hasta superar los 72.000.

Sánchez reclamó ayuda a la UE

El presidente del gobierno español pidió a sus socios de la Unión Europea (UE) que den "pruebas de su compromiso real" para acabar con la pandemia del coronavirus, tras el fracaso de la última reunión del bloque, en la que España e Italia reclamaron ayuda para asumir conjuntamente el gran costo de la actual crisis sanitaria.



Europa "no puede fallar, no debe fallar", remarcó Sánchez. El líder socialista inició su intervención advirtiendo que la crisis del coronavirus era sumamente grave y ponía en juego el futuro y la supervivencia de la propia Unión Europea, y la idea política sobre la que se construyó, que es avanzar desde sus fundamentos económicos cediendo soberanía hacia una unión política.



"Es el momento de mayor dificultad desde la creación de la Unión Europea" y el bloque "debe estar a la altura de las circunstancias y no defraudar a sus ciudadanos. Si Europa quiere, Europa puede", dijo Sánchez.



El dirigente progresista reiteró que Europa necesita "contundencia y solidaridad" y una "suerte de economía de guerra y promover la resistencia", movilizando gran cantidad de recursos a través de un plan que volvió comparar con el Plan Marshall de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.



"No entendemos que la zona euro comparta la misma moneda y no políticas fiscales ante una crisis así", subrayó por otro lado Sánchez, quien junto con su colega de Italia, Giuseppe Conte, reclama a la UE asumir una emisión de deuda conjunta para afrontar la crisis del coronavirus.