El Reino Unido registró 854 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor aumento diario desde que comenzó el brote, lo que elevó el número de personas fallecidas a 6.227.

La cifra se actualizó luego de que el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra confirmara que 758 personas fallecieron, mientras que las autoridades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte registraron otras 96 víctimas.



El salto de este martes se produce después de dos días consecutivos en que las muertes por el virus habían disminuido, registrando el domingo 621 casos y 439 ayer.

Según se informó, los pacientes tenían entre 23 y 102 años de edad. En tanto que 29 de los 758 fallecidos en Inglaterra aparentemente no tenían ningún problema de salud previo.



Las medidas oficiales en el Reino Unido establecieron el cierre de escuelas, universidad, pubs y restaurantes, y los ciudadanos deben quedarse en sus casas y sólo están autorizados a salir para ir a trabajar, hacer compras, ir al médico o hacer deporte.

Cómo sigue la salud del primer ministro

El primer ministro británico, Boris Johnson, infectado de coronavirus, se encuentra estable y de buen ánimo después de haber pasado su primera noche en terapia intensiva recibiendo oxígeno pero sin estar conectado a un respirador, informó este martes su vocero.



Johnson, de 55 años, pasó la noche en cuidados intensivos del Hospital Saint Thomas de Londres, después que sus síntomas de la enfermedad causada por el virus empeoraran y sufriera dificultades para respirar.

"El primer ministro se ha mantenido estable durante la noche y sigue de buen ánimo. Está recibiendo tratamiento de oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda. No ha requerido asistencia mecánica ni respirador artificial", indicó el vocero de mandatario británico.



Consultado sobre si Johnson tenía neumonía, la principal causa de muerte por coronavirus, el portavoz respondió. "No, ese no es el caso".



El premier tuvo sus primeros síntomas el 26 de marzo, y ese mismo día se le diagnosticó coronavirus y se puso en cuatentena en su residencia oficial, donde continuó trabajando.

El parte llegó poco después que el jefe de Gabinete, Michael Gove, dijera que Johnson recibía oxígeno pero desmintiera informaciones de prensa de que el premier estaba conectado a un respirador.



Gove informó además que que el canciller, Dominic Raab, quedó a cargo del Gobierno, tal como había dispuesto ayer Johnson en caso de que fuera necesario.

Además, Gove reveló que se autoimpuso el aislamiento luego de enterarse de que un miembro de su familia dio positivo a una prueba de coronavirus.



En cuanto a Johnson, el funcionario señaló que el equipo médico del premier británico pensó que era apropiado que estuviera en terapia intensiva para que pudiera ser monitoreado y recibir ayuda apropiada en las condiciones adecuadas.