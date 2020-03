El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, reconoció que su país está "en la fase más aguda" de la pandemia de coronavirus, tras haber superado las 10.000 víctimas y registrar casi 100.000 contagiados.



"Estamos en la fase más aguda. Es difícil hacer previsiones exactas. Los expertos son prudentes todavía, pero es razonable pensar que estamos cerca del pico", admitió el premier en una entrevista con El País.



"El sábado superamos las 10.000 víctimas y eso nos hiere profundamente y debe alertar a la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, también tuvimos ayer el número récord de curados: 1.434.", sostuvo, en referencia a las cifras del sábado.



Con 97.889 contagiados, las autoridades italianas sostienen que en un "máximo de diez días" podrían empezar a observarse los descensos en víctimas y nuevos casos de Covid-19, una vez que se vean los efectos concretos de las medidas de aislamiento tomadas desde el 11 de marzo."Queremos salir cuanto antes de esta crisis para, entre otras cosas, poder ayudar con médicos, respiradores y dispositivos de protección personal a otros países", señaló Conte.Italia dispuso un cierre de todas las actividades no esenciales que vence este 3 de abril, aunque el propio premier ya adelantó que esa medida y otras como la suspensión de clases serán prorrogadas, aunque sin fecha confirmada."Es una medida muy dura económicamente. Es la última que hemos tomado y no puede prolongarse demasiado", reconoció Conte sobre el cierre de la producción.En cambio, dejó abierta la puerta a una flexibilización de las medidas en otros rubros y planteó que "para las escuelas y las universidades, en cambio, se pueden intentar introducir modificaciones. También para los exámenes y evaluaciones de fin de año para que no hagan perder a los estudiantes el año lectivo o el examen universitario".