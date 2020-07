El gobernador del estado brasileño de Santa Catarina, Carlos Moises, contrajo coronavirus, con lo que se convirtió en el octavo mandatario de los 27 que hay en el país en ser alcanzado por la pandemia.



El anuncio lo hizo el propio Moises en sus redes sociales, un día después de que el alcalde de Manaos fuese internado por la enfermedad.



“Si dependiera de mi voluntad, estaría en las calles para seguir las acciones de los equipos @govsc después del daño causado por el ciclón. Sé que fue una noche difícil para todos. Pero debo mantenerme fuera de contacto con otras personas. Tuve síntomas de Covid-19 ayer al final del día”, escribió el gobernador del costero Santa Catarina en su cuenta de Twitter.

El gobernador trabajaba para mitigar los destrozos de las zonas afectadas por el ciclón que dejó al menos tres muertos en Santa Catarina y grandes daños materiales en la zona sur de Brasil, cuando comenzó a padecer los síntomas del nuevo coronavirus.



“Hice un primer examen, que dio una indicación positiva. Haré uno más para ser más claro sobre el diagnóstico. Por determinación médica, y obedeciendo lo que determinan los protocolos de salud, permaneceré en cuarentena hasta un resultado definitivo”, confirmó.



“Nada de esto me impide seguir y coordinar el trabajo de nuestros equipos, y lo hago. Cuando Santa Catarina se une, no hay desafío que no se pueda superar”, añadió en su comunicado.

Además de Moises, otros siete gobernadores contrajeron Covid-19 en el último tiempo.



Entre ellos, se destacan Wilson Witzel, gobernador de Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más afectado por la emergencia sanitaria, y Helder Barbalho y Paulo Camara, gobernantes de Pará (norte) y Pernambuco (nordeste), respectivamente, otras dos de las regiones más golpeadas por el patógeno.



Asimismo, el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, quien también lucha contra un cáncer, contrajo el virus pero fue asintomático; y el alcalde de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, Arthur Virgilio Neto, fue internado este martes en un hospital de esa ciudad, capital del norteño estado de Amazonas.



Actualmente, Brasil, epicentro de la pandemia en Latinoamérica y segundo país del mundo más afectado por el nuevo coronavirus, supera los 1,42 millones de casos, y en las últimas 24 horas sumó 18.458 nuevos infectados, según el informe de la Secretaria de Salud.



El país registró 538 nuevas muertes y alcanzó las 60.194, según el balance parcial difundido por el grupo de prensa que integran los medios brasileños Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha y UOL.