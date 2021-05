Mundo 04-05-2021 08:35 Con un mensaje durante un concierto, Francisco pedirá una justa distribución de las vacunas contra el coronavirus

El Papa participará en una campaña mundial por la inmunización contra el Covid-19 con unas palabras que serán emitidas durante el show "Vax Live: The Concert To Reunite The World". El Sumo Pontífice había remarcado la necesidad de que las dosis llegaran también "a los más vulnerables".