Un video que se hizo viral en las últimas horas muestra la peligrosa equivocación que cometió un agente de seguridad de un supermercado en Chile, quien a la hora de tomarle la temperatura a una niña que se disponía a entrar al centro comercial en el marco de la pandemia por coronavirus, confundió el termómetro infrarrojo con desinfectante y accidentalmente se lo echó en los ojos.

Las cámaras de seguridad del local Jumbo registraron el momento en que el hombre le arroja desinfectante a los ojos de una niña. También, se puede observar como el sujeto se retira del lugar ya que no se le ocurre qué más hacer, mientras la madre de la menor intenta limpiarle la cara a la puerta del establecimiento. Segundos después se le ve furiosa y desesperada por el evidente dolor y ardor que estaba experimentando la niña.

En pocas horas, el video se hizo viral en Twitter, donde provocó la inmediata reacción de miles de usuarios en redes sociales.

Afortunadamente la víctima no no sufrió ningún tipo de lesión. Por su parte, los usuarios comentaron en las redes sociales: "Fue un accidente... si sabes que fue un accidente, ¿por qué te enojarías?", "Sé que no fue su intención, aún así no es excusable que haga mal su trabajo" y "Los que critican es porque seguro son perfectos en su trabajo".