La liberal Karina García, candidata a alcaldesa en las elecciones de octubre próximo en el municipio colombiano de Suárez, en el convulso departamento del Cauca al sudoeste, fue asesinada junto a cinco acompañantes, entre los que se encontraba su madre. Los cuerpos fueron hallados incinerados, según informaron este lunes fuentes oficiales. Por el momento se desconocen las causas del múltiple asesinato.

El momento del siniestro hallazgo.

La dirigente había advertido hace menos de una semana que temía por su vida en un video en el que pedía a sus propios seguidores que no amenazaran con que, de ganar, ella iba a traer a la región a paramilitares u otros elementos violentos.

"Condenamos con dolor la masacre perpetrada en el corregimiento de Betulia, municipio de Suárez (Cauca), contra la candidata a la Alcaldía Karina García y sus acompañantes", manifestó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el gobernador del Cauca, Oscar Campo, detalló a la emisora Blu Radio que entre los seis asesinados se encuentra la madre de la candidata.