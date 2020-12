La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, remitió este jueves a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el contenido de un chat de un grupo de militares retirados, muy crítico con el Gobierno, en el que afirman que no queda "más remedio que empezar a fusilar a 26 millones" de personas.



En la conversación de la XIX promoción de la Academia General del Aire aparecen frases como: “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta” o “Qué pena no estar en activo para desviar un vuelo caliente (con armamento real) de (el campo de tiro de) las Bárdenas a la casa sede de esos hijos de puta”.



Los mensajes son en alusión a la Asamblea Nacional de Cataluña, atribuidas al general de división Francisco Beca Casanova y al coronel Andrés González Espinar, respectivamente, informó el diario El País.



Por su parte, Robles aseguró que sus autores "no representan" a las fuerzas armadas, y envió el chat a la corte “por si los hechos en ella reflejados fueran constitutivos de delito, cometido por personas que además pudieran atribuirse la condición de militares en activo, sin serlo”, informó su departamento.

"Las expresiones inaceptables no representan para nada a las fuerzas armadas españolas"





"En ese chat, según la información que tenemos, (se hacen) expresiones inaceptables desde cualquier punto de vista" que "no representan para nada a las fuerzas armadas, y están haciendo un flaco y negativo favor a nuestras fuerzas armadas y al rey", indicó Robles, citada por la agencia de noticias AFP. "Tiene que quedar muy claro que nuestras fuerzas armadas son constitucionales", afirmó.



Las conversaciones en el grupo de WhatsApp, que incluye a altos mandos militares del ejército del aire, fueron reveladas el miércoles por el diario digital infoLibre.es.



En el chat, muy crítico de la coalición entre socialistas y la izquierda radical que gobierna España, se comparten mensajes como: "No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe".



"Para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas", contesta otro de los miembros del grupo, mientras que un tercero señala: "Alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta", según la información de infoLibre.es.



Además, según el portal, algunos de los militares retirados se encuentran entre los firmantes de una carta que más de 70 altos mandos militares retirados enviaron en noviembre pasado al rey Felipe VI, en la que exponen sus "desvelos" por un gobierno que a su juicio amenaza con "la descomposición de la unidad nacional".

.

Las fuentes consultadas por el diario El País estiman que, al tratarse de un chat privado, es difícil que la denuncia contra los ex militares pueda llegar muy lejos.

¿Quiénes son los firmantes de las cartas militares?

Los participantes en este chat son firmantes de las cartas que militares retirados han enviado al Rey, cargando contra el “Gobierno socialcomunista”. El objetivo de sus promotores era provocar una cascada de misivas similares con la que presionar al jefe del Estado.

Primero fueron 39 jefes y oficiales retirados de la XIX promoción de la Academia General del Aire (AGA) los que el 10 de noviembre remitieron una misiva a La Zarzuela; y luego les siguieron 73 miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar (AGM) el día 25.

El plan era que a la iniciativa se fueran sumando otras promociones de militares y ya se habían celebrado contactos con la XX del Aire, la siguiente a la suya, y con veteranos de la Escuela Naval Militar para provocar un pronunciamiento similar en la Armada.

En declaraciones a los periodistas, Robles no ha disimulado su indignación con los firmantes de las cartas y los participantes en el chat. “Nadie que no está en el servicio activo tiene ningún derecho a ampararse en las Fuerzas Armadas para realizar actuaciones que son absolutamente reprobables y que en ningún caso se identifican con las Fuerzas Armadas de las que tan orgullosos estamos”, aseveró.

.

“El Ministerio de Defensa va a denunciar a aquellos que, embozándose o amparándose en las Fuerzas Armadas, quieran implicar al Rey en actuaciones contrarias a la Constitución o desprestigiar a las Fuerzas Armadas”, insitió.

Robles aseguró sentirse “avergonzada” por el “gran nivel de cobardía” de quienes se amparan en la condición militar que un día tuvieron para “poner en una posición complicada al jefe del Estado o mancillar el buen nombre de las Fuerzas Armadas”.

Además, subrayó que los firmantes de las cartas y los participantes en el chat, en el que se vierten “expresiones absolutamente inaceptables”, solo se representan a sí mismos y son “un baldón” para los ejércitos.