El Gobierno de Los Ángeles, Estados Unidos, tomó la decisión de construir una aldea de casas prefabricadas de 6 m2 para aquellas personas de la ciudad que se encuentran sin hogar. De esta forma, buscan poder darle una solución transitoria a decenas de familias que están en situación de calle.

Las casas en miniatura fueron instaladas en un estacionamiento en el barrio de Tarzana, en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país norteamericano. Esta ciudad posee una gran población de personas sin hogar. De hecho, es la segunda de esa país con mayor cantidad de personas desamparadas, tan sólo superada por Nueva York.

Las casas están equipadas con dos camas y estantes, se levantan en sólo 90 minutos, tienen calefacción, aire acondicionado y cuentan con seguridad las 24 horas. En dicho estacionamiento hasta el momento se levantaron un total de 76 casitas, aunque no se descarta que se puedan incrementar la cantidad.

El primer conjunto de casas diminutas de Los Ángeles abrió a principios del 2021 y le siguieron varios más. Las mismas fueron pagadas por el Gobierno local y costaron cerca de 6.500 dólares cada una. En el lugar también se han montado sanitarios y duchas, los cuales son compartidos. Además, de máquinas lavadoras.

El desarrollo de Tarzana está vigilado durante todo el día y, si bien los residentes no pueden quedarse con las llaves de estas casas, si pueden bloquear el acceso a ellas desde el interior, explicó Rowan Vansleve, director de finanzas y administración de Hope of the Valley, una ONG que gestiona el lugar.

Vansleve detalló que el proceso para ayudar a las personas en situación de calle comienza con "una ducha muy caliente, una comida excelente y luego la elaboración de un plan" para ayudar al nuevo residente a salir de su situación precaria.

"Una vez que tenga un plan, le asignaremos una casa pequeña y trabajará en ese plan durante el tiempo que sea necesario", especificó.

En el lugar, se le proporciona a los residentes además de un lugar para poder pasar la noche, tres comidas al día, acceso a atención médica y terapia para poder contener y ser un sosten para que pueden mejorar su situación actual.

El alojamiento en las casas prefabricadas dura por un lapso de tres meses, un plazo que es renovable hasta que el residente pueda encontrar una vivienda permanente, explicó Brandon Hanner, gerente de programas de la ONG para el sitio de Tarzana.

Shayla Myers, abogada principal de la Legal Aid Foundation de Los Ángeles, señala como un problema que "hay muy pocas viviendas asequibles para que la gente salga de estas instalaciones de refugio y acceda a una vivienda permanente".

La letrada reconoció que las casas pequeñas son una mejor opción para algunos. Sin embargo, insistió en que estas casas son "increíblemente caras" debido a los costos operativos, y que California debe hacer más.

"No hay forma de resolver la crisis de las personas sin hogar sin abordar las causas fundamentales, que son la pobreza, la desigualdad de riqueza y la falta de opciones de vivienda asequible", enumera.

Por último, la ciudad de Los Ángeles trata de moverse rápido para poder ofrecerle un lugar a los más carenciados y así despejar de las calles de los campamentos precarios. Sobretodo después de un Juez lo ordene que las personas sin hogar deben ser colocadas en viviendas antes del otoño.