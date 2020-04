Un total de 5,2 millones de nuevas solicitudes de seguro de desempleo se registraron la última semana en los Estados Unidos, con lo cual en un mes alcanzó a 22 millones la cifra de personas que piden acceder a algún beneficio por estar sin trabajo. La cifra acumulada en un mes de pérdida de empleos equivale a la cantidad de puestos de trabajo creados en la última década por ese país.

Antes de la pandemia del coronavirus, el número más grande de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo en un periodo de cuatro semanas fue de 2,7 millones, en el cuarto trimestre de 1982. Desde el banco de inversión alemán Deutsche Bank destacaron que "esta semana se está reflejando de forma más completa la devastación económica causada por el coronavirus" en los Estados Unidos.

El reporte señaló que "la tasa de desempleo podría dispararse hasta el 17% en abril", lo que constituiría "un nuevo récord desde el fin de la Segunda Guerra Mundial". Las noticias siguen siendo desoladoras. Todos los estados que expusieron una causa para explicar los despidos apuntaron al Covid-19, que se ha cebado especialmente con sectores como la hostelería, restauración, comercio, construcción y minería.

Economistas dicen que esto puede indicar que los despidos han llegado a su pico, pero es posible que la tasa de desempleo en Estados Unidos llegue a los dos dígitos en abril. Las cifras del seguro de desempleo no reflejan además el golpe real de la crisis. Hay muchos trabajadores informales que no pueden solicitar ayuda al gobierno federal, porque no están registrados y no han pagado sus impuestos.

Y los inmigrantes indocumentados, quienes viven "en las sombras" y son un engranaje vital para la economía de Estados Unidos, tampoco pueden recibir ningún tipo de asistencia.