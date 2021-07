Siguiendo los pasos de Francia. a partir del próximo 5 de agosto, será obligatorio mostrar el certificado sanitario del Covi. antes de ingresar a un bar o restaurante en Italia. El anuncio fue realizado este jueves por el gobierno que preside Sergio Mattarella. Además, se amplió el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre.

¿Qué significa certificado sanitario? Simplemente un documento que demuestra la vacunación, haber pasado la enfermedad o un testeo negativo. Además de los restaurantes, esto será necesario para estar en lugares cerrados y bajo techo en cines, teatros, estadios y conciertos. A su vez, este no será necesario para acceder a barras ni a terrazas

"Invito a todos los italianos a vacunarse inmediatamente, deben protegerse a sí mismos y a sus familias", declaró el primer ministro italiano, Mario Draghi, quien además señaló que de esta manera “los italianos podrán seguir divirtiéndose con la garantía de encontrarse entre personas que no son contagiosas".

Las nuevas medidas entrarán en vigencia a partir del 5 de agosto.

Además de estas declaraciones, “Súper Mario”, como se lo apodan en su país, busca con estas medidas contener el virus y a su vez estimular y alentar a la población para que se vacune, en medio del auge de la variante Delta del Coronavirus.

Además, recientemente el Presidente del Consejo de Ministros de Italia le respondió a Matteo Salvini, uno de los miembros más importantes e influyentes de su coalición de gobierno en relación a las vacunas. "Llamar a no vacunarse es un llamamiento a morir sustancialmente. No te vacunas, enfermas, mueres. O haces morir. No te vacunas, enfermas, contagias, él o ella muere", disparó.

E. líder de Liga había declarado que hacer las vacunas obligatorias era “inútil y en muchos casos peligroso".

.

"Queremos evitar que un crecimiento de los contagios derive en nuevos cierres y el instrumento que tenemos es la vacuna. Por eso el mensaje es vacunarse, vacunarse, vacunarse", expresó por su parte el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en conferencia de prensa.

Recordemos que Francia aprobó recientemente un paquete de medidas similar al que presentó Draghi. En el país que gobierna Emmanuel Macron se deberá presentar un certificado de vacunación para ingresar a cines, teatros y a eventos en los que concurran más de 50 personas.

Mario Draghi lidera una heterogénea coalición de centro derecha.

Regresando a tierras italianas, vale la pena destacar que el anuncio no cayó muy bien en algunos sectores de la coalición de gobierno, especialmente en el partido Liga, que actualmente conduce el mencionado Salvini. Por pedido expreso de su fuerza política, no será necesario el certificado para ingresar al transporte público, aunque el gobierno se comprometió a estudiar más sobre el tema.

En cuanto a la campaña de vacunación propiamente dicha, hasta ahora 28,7 millones de italianos ya completaron su ciclo de vacunación, lo que equivale al 53,17% de la población mayor a 12 años.

El gobierno de Emmanuel Macron implementó recientemente medidas similares.

El ministro Speranza aclaró que dicho “certificado sanitario” ya fue descargado en los celulares o impreso por más de 40 millones de los 60 que ya han recibido la primera dosis.

.

El partido comandado por Matteo Salvini se mostró “satisfecho” por el decreto ya que no vuelve obligatoria la vacunación para estudiantes y trabajadores, como había llegado a plantearse en el debate.