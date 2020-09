Luego de ocho meses desde la aparición del nuevo coronavirus, una investigación concluyó que el tratamiento con corticoides reduce el riesgo de muerte de los pacientes críticos hasta un 20 por ciento.

Mediante diversos ensayos se comprobó que la implementación terapéutica de hidrocortisona, dexametasona y metilprednisolona es eficaz como método curativo de algunas afecciones causadas por el Covid-19. Se estima que la Organización Mundial de la Salud ( OMS) actualice en breve sus consejos sobre la utilización de esta terapia.

Los investigadores aseguraron que "alrededor del 68 por ciento de los pacientes (más enfermos de Covid-19) sobreviven después del tratamiento con corticosteroides, en comparación con alrededor del 60 por ciento, que sobreviven con ausencia de corticosteroides”.

A mediados de junio, la revista de divulgación “The Journal of The American Medical Association” ya había publicado que la dexametasona era capaz de bajar las tasas de mortalidad entre las personas gravemente enfermas. Por su parte, la OMS había advertido que este tratamiento podría ser contraproducente si es aplicado a pacientes con síntomas leves, ya que “los esteroides pueden facilitar la reproducción de virus en el organismo humano”.

También hace dos meses, representantes de la OMS habían resaltado que "es especialmente importante subrayar que hay que usarlo con supervisión médica, no es un fármaco para casos leves ni puede tener uso profiláctico, es un antiinflamatorio muy potente".